Lokakuun 2021 katsotuimmat: Lokakuu palautti 007:n johdolla katsojat elokuvateattereihin

Lokakuussa käytiin elokuvateattereissa paljon. Kuukauden kokonaiskatsojaluku oli yli 935 000 katsojaa. Enemmän katsojia on käynyt lokakuussa elokuvateattereissa vain vuonna 2015, jolloin saleissa pyörivät mm. Napapiirin sankarit 2, Onnelin ja Annelin talvi ja kuun lopussa ensi-iltansa saanut 007 Spectre. Myös vuosina 2017 ja 2019 ylitettiin 900 000 katsojan raja. Lähes ennätyksellisistä tulosta edesauttoi se, että tänä vuonna lokakuuhun mahtui harvinaisesti viisi täyttä elokuvaviikonloppua. Suuri syy oli myös se, että koronarajoitusten poistuttua ihmiset halusivat mennä elokuviin. Erittäin merkittävä syy oli uudella James Bond -elokuvalla. 007 No Time to Die sai ensi-iltansa juuri kuun vaihteessa (30.9.). Näin sen avaushuuman katsojamäärät eivät juurikaan jakautuneet kahdelle kuukaudelle. Uusi 007-elokuva keräsi lokakuussa lähes 470 000 katsojaa eli yli puolet koko kuukauden kaikista katsojista. Bond on ollut jokaisen yksittäisen päivän katsotuin elokuva ennakkonäytöspäivästään (29.9.) lähtien. Prosentuaalisesti kovimman tuloksen se teki ensi-iltapäivänään, kun se keräsi 86,2 % kaikista katsojista. Määrällisesti sitäkin kovempia olivat ensi-iltaviikonlopun kaikki päivät – korkeimpana ensi-iltaviikonlopun lauantai 2.10., jolloin se keräsi 44 918 katsojaa. 007 No Time to Die keräsi enemmän katsojia kuin muut elokuvat yhteensä viitenätoista päivänä lokakuussa.

Kuva 1: Päiväkohtaiset katsojaluvut 007 No Time vs. kaikki muut elokuvat.

Kuvasta 1 nähdään, että 007 No Time to Die keräsi kuun 14 ensimmäisenä päivänä enemmän katsojia kuin kaikki muut elokuvat yhteensä. Bond keräsi tämän jälkeen vielä kerran yli 50 %:n päiväsaaliin (16.10.).

Kuva 2: Kuukauden kymmenen katsotuimman elokuvan päiväkohtaiset katsojamäärät.

Katsojalukukuvaajista erottuu hyvin viikonloppujen vaikutus ja se, että kiinnostus vähenee pikku hiljaa mitä enemmän on aikaa ensi-illasta. Lähimmäksi päiväkohtaista ykköspaikkaa pääsivät 22.10. Venom: Let There Be Carnage (ero 639 katsojaa), 27.10. Sorjonen: Muraalimurhat (ero 805 katsojaa) sekä 29.10. ja 31.10. Hytti nro 6 (erot 646 ja 279 katsojaa).

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli syyskuun ykkönen Dyyni, joka keräsi lokakuussa vajaat 66 000 katsojaa. Yhteensä jo 153 700 katsojaa kerännyt elokuva hätyyttelee jo vuoden toiseksi katsotuimman elokuvan titteliä. Se on myös noussut ohjaaja Denis Villeneuven katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Blade Runner 2049:n (2017), joka keräsi 133 804 katsojaa. Kuukauden kolmanneksi katsotuin oli kuun puolivälissä ensi-iltansa saanut animaatiojatko-osa The Boss Baby: Perhebisnes 58 600 katsojalla.

Kuukausi tarjosi useita kotimaisia ensi-iltoja. Niistä parhaiten pärjäsivät viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saaneet Hytti nro 6 ja Sorjonen: Muraalimurhat, joiden menestystä puitiin tarkemmin tänään julkaistussa viikonlopun katsotuimpien elokuvien tiedotteessa. Muista kotimaisista ensi-illoista kuukauden top 20:een mahtui Vuosisadan häät, joka oli kuukauden 12. katsotuin. Pitempään levityksessä olleista elokuvista parhaiten jatkaa Pertsa ja Kilu. Ensi-iltansa jo heinäkuussa saanut kokoperheen elokuva oli lokakuun yhdeksänneksi katsotuin. Yhteensä kotimaisia elokuvia katsottiin lokakuussa lähes täsmälleen 100 000 kertaa ja niiden osuus kokonaismäärästä oli 10,7 %.

Kuukauden top 20

Elokuva Katsojat lokakuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä 1 007 No Time to Die 468 785 507 264 30.9.2021 Cary Joji Fukunaga GB / US SF FI 2 Dyyni 65 856 153 710 17.9.2021 Denis Villeneuve US / CA SF FI 3 The Boss Baby: Perhebisnes 58 594 58 644 15.10.2021 Tom McGrath US Finnkino FI 4 Venom: Let There Be Carnage 46 448 46 448 22.10.2021 Andy Serkis US / GB / CA SF FI 5 Ryhmä Hau -elokuva 46 413 106 780 17.9.2021 Cal Brunker CA / US Finnkino FI 6 Halloween Kills 36 588 36 588 15.10.2021 David Gordon Green US /GB Finnkino FI 7 Hytti nro 6 24 541 26 608 29.10.2021 Juho Kuosmanen FI / RU / EE / DE B-Plan 8 Sorjonen: Muraalimurhat 19 623 19 623 27.10.2021 Juuso Syrjä FI Aurora Studios Oy 9 Pertsa ja Kilu 17 821 83 170 14.7.2021 Taavi Vartia FI Finnkino FI 10 Isä 17 112 93 384 13.8.2021 Florian Zeller GB / FR Atlantic Film 11 Roni on rikki 11 385 11 385 22.10.2021 Jean-Philippe Vine, Sarah Smith, Octavio E. Rodriguez US / GB / CA WDS FI 12 Vuosisadan häät 10 258 10 258 15.10.2021 Marja Pyykkö FI SF FI 13 The Addams Family 2 9 873 9 873 22.10.2021 Laura Brousseau, Kevin Pavlovic, Conrad Vernon, Greg Tiernan US / CA SF FI 14 Luokkakokous 3 – sinkkuristeily 8 363 164 637 28.7.2021 Renny Harlin FI Nordisk FI 15 Shang Chi and The Legend of the Ten rings 8 286 60 565 3.9.2021 Destin Daniel Cretton US / AU WDS FI 16 Candyman 7 496 7 496 8.10.2021 Nia DaCosta US / CA / AU SF FI 17 The French Dispatch 7 385 7 385 22.10.2021 Wes Anderson US / DE WDS FI 18 The Last Duel 6 294 6 294 15.10.2021 Ridley Scott US / GB WDS FI 19 Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia 6 172 14 965 10.9.2021 Teemu Nikki FI itsalive 20 Respect 5 807 9 722 24.9.2021 Liesl Tommy CA / US SF FI

Edit. 2.11.2021 päivitetty Kuva 2 ja Hytti nro 6:n tietoja kuvaan 2 liittyen