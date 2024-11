Lokakuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Jatko-osat täyttivät lokakuun katsotuimpien elokuvien listan.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut Todd Phillippsin ohjaama Joker: Folie À Deux keräsi kuun aikana 82 471 katsojaa, mikä riitti kuukauden katsojatilaston ykkössijaan. Viisi vuotta sitten elokuvasarjan ensimmäinen osa Joker (2019) juhli myös kuukausilistan ykkösenä tosin katsojia se keräsi lokakuussa 2019 peräti 293 613. Yhteensä alkuperäinen Joker keräsi 429 932 katsojaa.

Kakkos- ja kolmossija menivät kotimaisille elokuville: Niko ja myrskyporojen arvoitukselle ja Mielensäpahoittajan rakkaustarinalle. Kotimaisten jatko-osien hyviä sijoituksia täydensivät kuukausilistalla sijoille kuusi ja kymmenen yltäneet Hevimpi reissu ja Vares X. Sijalta viisi löytyvä animaatioelokuva Villi robotti oli korkein ei-jatko-osa; kotimaisissa elokuvissa taas kuukausilistalla seitsemäntenä ollut syyskuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Perhoset.

Lokakuussa sai ensi-iltansa peräti kahdeksan kotimaista elokuvaa, joista vain yksi oli dokumentti. Tämän lisäksi syyskuun viimeisenä viikonloppuna kotimaisia julkaisuja oli kaksi. Kahden ensi-illan viikkotahti näkyykin myös kuukauden top 20 -listalla ja korkeana kotimaisuusasteena. Yhteensä kotimaisiin elokuviin ostettiin lokakuussa 199 079 lippua ja niiden osuus kuukauden kokonaiskatsojaluvusta 554 718:sta oli 35,9 %.

Kotimaisista dokumenttielokuvista ensi-iltansa lokakuun alussa saanut Pepe mahtui top 20:een. Hyvin katsojia on kerännyt myös syyskuun viimeisenä viikonloppuna ohjelmistoon tullut Kurkien äiti. Lokakuussa 4532 katsojalla sijalle 23 yltänyt dokumentti on kerännyt yhteensä jo 5 559 katsojaa. Myös jo maaliskuussa ensi-iltansa saanut Havumetsän lapset kerää edelleen katsojia. Lokakuussa 818 katsojaa keränneellä elokuvalla on yhteensä 14 048 katsojaa. Tänään ensi-illassa on stand up -koomikko Ismo Leikolasta kertova dokumentti Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen.

Top 20 -listan ulkopuolisista sijoituksista maininnan arvoinen on myös sijalle 22 niukasti top 20 -listan ulkopuolelle jäänyt 50-vuotisjuhliaan viettävä Texasin moottorisahamurhat. Se on kerännyt kuun puolivälissä olleen uusintaensi-iltansa jälkeen jo 5 060 katsojaa.

Päivän katsotuimman elokuvan merkintöjä keräsi kuun aikana kahdeksan elokuvaa, joista seitsemän jatko-osia. Eniten ykkösmerkintöjä, kymmenen kappaletta, sai Joker: Folie À Deux. Niko ja myrskyporojen arvoitukselle ykköspäiviä kertyi seitsemän. Venom: The Last Dance nappasi kuusi ja Smile 2 neljä. Yhden päivämerkinnän keräsivät toissa päivänä ensi-illassa ollut Terrifier 3 sekä kotimaiset Mielensäpahoittajan rakkaustarina, Vares X ja Perhoset.

Vuosilistaa, josta löytyvät kaikkien tänä vuonna levityksessä olleiden elokuvien katsojaluvut, voi seurata täältä. Vuoden 2024 kotimaisten elokuvien listaa taas täältä. Kaikkien aikojen listaa, johon voi tehdä omia rajauksia, taas täältä.