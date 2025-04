Top 20: Minecraft-elokuva nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi alle puolessatoista viikossa

100 litraa sahtia ylitti 100 000 katsojan rajan ja jatkaa viikkolistan selvänä kakkosena.

Minecraft-elokuva keräsi toisena viikonloppunaan yli 57 000 katsojaa. Se riitti siihen, että elokuva nousi vuoden 2025 katsotuimmaksi elokuvaksi ohi viikon kärkipaikkaa pitäneen Risto Räppääjä ja kaksoisolennon. Jared Hessin ohjaama jättihitti on kerännyt tähän mennessä jo 170 494 katsojaa.

Teemu Nikin 100 litraa sahtia jatkaa myös hyvän tuloksen tekemistä. 100 000 katsojan raja rikkoutui perjantaina ja kokonaisuudessaan elokuvalla on jo 113 899 katsojaa.

Alkuvuoden aikana 100 000 katsojan rajan on ylittänyt kuusi kotimaista elokuvaa, kun mukaan lasketaan 25.12.2024 ensi-iltansa saanut Levoton Tuhkimo. Ulkomaisia kuusinumeroisen katsojamäärän keränneitä elokuvia on toistaiseksi vain kaksi Minecraft-elokuva ja Bridget Jones: Mad About the Boy. Monet kotimaisista sadan tuhannen kerholaisista ovat lähteneet liikkeelle hyvin samoin tavoin. Kolmikko Risto Räppääjä ja kaksoisolento, Ei koskaan yksin ja 100 litraa sahtia saavuttivat kaikki 100 000 katsojan rajan 15. levityksessä olo päivänään, kun ennakkonäytökset lasketaan mukaan. Häjyt 2:lla raja meni rikki 16. päivänä. Levoton Tuhkimo rikkoi rajan jo 11. päivänä. Rauhallisempaan tahtiin katsojia keränneellä ja hieman pienempään kokonaiskatsojamäärään jääneellä Kesäkirjalla rajan ylitykseen meni 41 levityspäivää. Alla olevassa kuvassa näkyy viimeisen kolmen ja puolen kuukauden aikaisten kuuden katsotuimman kotimaisen elokuvan ensimmäisten 17 päivän katsojakertymä. Kuvasta näkyy erityisesti Risto Räppääjä 10:n, Ei koskaan yksin ja 100 litraa sahtia elokuvien lähes identtiset ensimmäiset kaksi ja puoli viikkoa. Häjyt 2 eroaa kolmikosta suuremmilla avauspäivien luvuilla, mitkä osin selittyvät sillä, että elokuva tuli ensi-iltaan keskiviikkona ja oli laajemmin nähtävillä ennakkonäytöksissä. Toistaiseksi noin 25 000 katsojaa Räppääjää ja Ei koskaan yksin -elokuvaa enemmän kerännyt Levoton Tuhkimo avasi muita hieman runsaimmin luvuin.

Viikonloppu tarjosi runsaasti ensi-iltoja

Viikonloppuun mahtui kuusi ensi-iltaa, joista parhaiten avasi 5 434 katsojalla kolmannelle sijalle yltänyt James Hawesin ohjaama vakoojatrilleri The Amateur. Elokuva on kymmeniä sarjojen jaksoja ja tv-elokuvia ohjanneen Hawesin toinen pitkä elokuvateatterilevityksen saanut elokuva. Viime vuonna nähty One Life keräsi 48 903 katsojaa.

Christopher Landonin mysteeritrilleri Drop taas keräsi 2 165 katsojaa oli viidenneksi katsotuin. Lähinnä mustia komedioita ja kauhua ohjanneen Landonin tähän mennessä katsotuin elokuva on ollut Happy Death Day (2017) 28 420 katsojalla.

Eurooppalaista draamaa tarjosivat listan kymmenenneksi yltänyt Emmanuel Mouretin ranskalaiselokuva Kolme ystävää ja sijalta yksitoista löytyvä Halfdann Ullmann Tøndelin norjalais-alankomaalais-saksalais-ruotsalais-brittiläinen Vanhempainilta.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Arthur Franckin dokumenttielokuva The Helsinki Effect. Vuonna 1975 järjestetyn ETYK-kokouksen tapahtumien ympärille ja sen vaikutuksiin rakentuva dokumentti keräsi 304 katsojaa 18 teatterissa.

Ensi-illassa oli myös vain englanninkielisillä tekstityksillä levitetty Tomomi Kamiyan ja Shigeyuki Miyan ohjaama japanilainen animaatioelokuva Kaiju No. 8: Mission Recon, joka keräsi 12 teatterissa 75 katsojaa.

Lisäksi top 20 -listalta löytyy tällä viikolla ensi-iltansa saava Pirjo Honkasalon uusi elokuva Orenda. Elokuva oli mahdollista nähdä muutamissa näytöksissä jo nyt viikonloppuna. Se keräsi niissä 725 katsojaa ja oli viikonlopun 14. katsotuin.