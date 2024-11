Lokakuun toisessa päätöskokouksessa käsikirjoitusapurahoja sekä tukea kulttuurivientiin ja levitykseen

Elokuvasäätiön hallitus teki lokakuun toisessa päätöskokouksessa 181 päätöstä ja myönsi 239 847 euroa tukea.

Kuva: Cinema Mondo sai tukea The Substance -elokuvan maahantuontiin.

Lokakuun toisessa päätöskokouksessa jaettiin fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoja. Apurahaa haettiin 161 hankkeelle yli 1,2 miljoonan euron arvosta. Apurahoja myönnettiin 168 000 euron arvosta 22 hankkeelle, eli noin 14 % hakijoista menestyi.

Apurahalla käsikirjoitetaan kolmea draamasarjaa sekä 19 pitkää fiktioelokuvaa, joista kolme on suunnattu lapsille tai nuorille. Yksi hankkeista on pitkä animaatioelokuva.

Esityksen ja levityksen tukivaroista myönnettiin yksi tuki elokuvan Pelle Hermanni ja hypnotisoija kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille, 5737 euroa.

Lisäksi tässä kokouksessa myönnettiin vuoden viimeiset maahantuontituet. Tukea haettiin 11 elokuvalle yhteensä 177 000 euroa ja myönnettiin kuudelle elokuvalle 54 000 euroa. Maahantuontitukea saaneiden elokuvien joukossa on mm. syksyllä ensi-iltansa saanut ranskalaisohjaaja Coralie Fargeat’n The Substance sekä Cannesin elokuvajuhlilla palkittu Mohammad Rasoulofin ohjaama iranilaiselokuva The Seed of the Sacred Fig.

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin yksi hanketuki kansainväliseen elokuvateatterilevitykseen: Elokuvayhtiö Komeetta sai 6000 euroa Ohjuksen levittämiseen ja markkinoimiseen Latviassa. Lisäksi lokakuussa myönnettiin neljä matkatukea yhteensä 6110 euron arvosta.

