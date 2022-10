Lokakuussa 4,8 miljoonaa euroa tukea käsikirjoittamiseen, tuotantoon sekä markkinointiin ja levitykseen

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki 145 päätöstä lokakuun alussa. Tukea myönnettiin vajaa 4,8 miljoonaa euroa 52 hakemukselle.

Kuva: Tuotantotukea saaneen Kuolema on elävien ongelma -elokuvan näyttelijät Pekka Strang ja Jari Virman, ohjaaja-käsikirjoittaja Teemu Nikki ja tuottaja Jani Pösö (It’s Alive Films). Kuvaaja: Jari Salo.

Tässä päätöskokouksessa oli mukana dokumentaaristen elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahahakemukset. Niitä haettiin 14 hankkeelle ja myönnettiin neljälle yhteensä 17 100 euroa.

Kehittämistukea haettiin 82 hankkeelle yhteensä 2 727 838 euroa. Kolmannes hakemuksista menestyi: tukea myönnettiin 27 hankkeelle yhteensä 774 900 euroa. Kehittämistukea sai 10 dokumenttielokuvaa ja kaksi dokumenttisarjaa, kuusi draamasarjaa, yksi lyhytelokuva, kaksi animaatiosarjaa ja yksi pitkä animaatioelokuva sekä viisi pitkää fiktioelokuvaa.

Tuotantotukea haettiin 39 hankkeelle lähes 9,5 miljoonan euron arvosta. Tukea myönnettiin 12 hankkeelle yhteensä 3 352 500 euroa. Tuotantoon lähtee kuusi dokumenttielokuvaa ja kuusi pitkää fiktioelokuvaa, joista kaksi on suunnattu lapsille. Dokumenttielokuvista kaksi ja fiktioelokuvista yksi on kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja. Odotettavissa on uusia elokuvia mm. ohjaajilta Teemu Nikki, Pirjo Honkasalo, Lauri Maijala, Tiina Lymi, Ville Suhonen ja Iiti Yli-Harja.

Markkinointi- ja levitystukea sai yhdeksän elokuvaa yhteensä 654 900 euroa.

Lokakuussa jaetaan vielä fiktiivisten hankkeiden käsikirjoitusapurahoja, esityksen ja levityksen tukia sekä kulttuuriviennin tukia. Näistä päätöksistä tiedotetaan loppukuusta.

