Lokakuussa elokuvasäätiöltä 1,5 miljoonaa euroa tukea

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki lokakuun alussa 190 päätöstä. 46 hakemusta sai myönteisen päätöksen ja tukea jaettiin yhteensä 1 543 000 euroa. Tuotannon tukia pystyttiin jakamaan vain noin 21 %:lle hakijoista.

Kuva: Polygrafin tuottama dokumenttielokuva Lumppukuningattaret sai tuotantotuen. Juha-Matti Karhin arkisto.

Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapuraha

Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahoja haettiin 33 hankkeelle 228 000 euron arvosta. Noin joka viides hakija menestyi: apurahaa myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä 30 000 euroa.

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotetaan lokakuun lopussa.

Kehittämistuki

Kehittämistukea haettiin 3 325 152 euron edestä 110 hankkeelle. 22 % hakemuksista meni läpi: tukea myönnettiin 564 000 euroa 24 hankkeelle.

Kehittämistukea saaneista hankkeista yhdeksän on pitkiä fiktioelokuvia, kahdeksan dokumenttielokuvia, neljä draamasarjoja, kaksi animaatiosarjoja ja yksi lyhyt fiktioelokuva. Ohjaajina pitkän fiktioelokuvan hankkeissa on mukana mm. Siiri Halko, Paul Simma, Alli Haapasalo ja Klaus Härö.

Tuotantotuki

Tuotantotukea haettiin 9 797 000 euroa 39 hankkeelle. Noin joka viides hankkeista sai myönteisen päätöksen: tuotantoon lähtee kahdeksan hanketta, joiden saama tuki oli yhteensä 704 000 euroa.

Tuotantotukea sai viisi dokumenttielokuvaa, yksi lyhyt fiktioelokuva sekä kaksi vähemmistöyhteistuotantoa, joista toinen on dokumenttisarja ja toinen pitkä fiktioelokuva.

Vesa Kuosmanen ohjaa suomalaisista drag-artisteista kertovaa dokumenttielokuvaa Lumppukuningattaret. Emilia Hernesniemen dokumenttielokuva Mörkö sijoittuu Teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin. Tonislav Hristovin tulevassa elokuvassa Truth.com tutkiva journalisti seuraa valeuutisia ja trollausta Balkanilla.

Vähemmistöyhteistuotannoista toinen on islantilaisohjaaja Hlynur Pálmasonin elokuva On Land and Sea, jonka suomalainen yhteistuottaja on Elokuvayhtiö Aamu. Pálmasonin edellinen elokuva Godland sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla.

Markkinointi- ja levitystuki

Markkinointi- ja levitystukea haettiin yli 450 000 euron arvosta yhdeksälle elokuvalle, ja sitä pystyttiin myöntämään 245 000 euroa kahdeksalle elokuvalle.

Tukea sai viisi elokuvasäätiön tuotantotukea saanutta elokuvaa, joista kolme on fiktioelokuvia ja kaksi dokumenttielokuvia. Lisäksi tukea myönnettiin Tuukka Temosen ohjaamalle rikoselokuvalle Vares X ja Mika Taanilan ohjaamalle kokeelliselle elokuvalle Epäonnistunut tyhjyys.

