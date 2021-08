Loppukesän festivaaliuutisia: Venetsia, Toronto, Karlovy Vary, Haugesund

Suomalaiselokuvien menestys kansainvälisillä huippufestivaaleilla ei päättynyt tämän vuoden osalta Cannesin palkintohumuun. Useat elokuvat ovat esillä loppukesän ja alkusyksyn tärkeillä festivaaleilla.

Venetsiassa Teemu Nikin Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia

Venetsian elokuvajuhlat, jotka tänä vuonna järjestetään 1.–11. syyskuuta, lanseerasi uuden Orizzonti Extra -näytössarjan, jonka voittajan valitsee yleisö. Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia (kuva yllä) saa maailmanensi-iltansa kyseisessä sarjassa, johon valittiin kahdeksan elokuvaa.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on rakkaustarina, jossa kotinsa vankina oleva Jaakko (Petri Poikolainen) päättää lähteä rakkaansa luo. Päätös ei ole helppo, sillä Jaakko on sokea ja halvaantunut rinnastaan alaspäin – ja matka on taitettava yksin. Päästäkseen perille, Jaakon on luotettava viiden tuntemattoman ihmisen apuun.

Elokuvan ovat tuottaneet Nikki ja Jani Pösö It’s Alive Filmsille ja sen ensi-ilta Suomessa on näillä näkymin 10.9.2021.

Cannesista Torontoon: Hytti nro 6 ja Guled & Nasra

Cannesissa maailmanensi-iltansa saaneet Hytti nro 6 ja Guled & Nasra on valittu Toronton elokuvajuhlien Contemporary World Cinema -sarjaan. Pohjois-Amerikan tärkeimpiin elokuvatapahtumiin lukeutuva festivaali järjestetään 9.–18.9.2021.

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 oli Cannesin kilpasarjassa, jossa se sai jaetun Grand Prix’n eli festivaalin niin sanotun kakkospalkinnon. Elokuva sai Cannesissa lisäksi ekumeenisen juryn palkinnon.

Ennen Torontoa Hytti nro 6 esitetään myös Karlovy Varyn elokuvajuhlilla Tsekeissä, Horizons-sarjassa. Karlovy Varyn festivaali järjestetään 20.–28.8. Suomessa elokuva on tulossa elokuussa Espoo Cinéen ja syyskuussa Kokkolan kinojuhlille – teatteriensi-ilta on loppuvuodesta.

Cannesin Kriitikoiden viikolla maailmanensi-iltansa saanut Guled & Nasra on Khadar Ayderus Ahmedin esikoispitkä. Myös Guled & Nasralla on välietappi ennen Torontoa: se on mukana elokuisilla Melbournen elokuvajuhlilla.

Haugesundissa valikoima suomalaiselokuvia

Norjalaisfestivaali Haugesundissa on pohjoismaisen elokuvan näytöspaikka. 21.–27. elokuuta järjestettävän festivaalin Nordic Focus -sarjaan on valittu Suomesta Hytti nro 6, Guled & Nasra sekä Reetta Aallon esikoispitkä Naurun varjolla. Aallon romanttinen draama oli Suomessa ensi-illassa viime syksynä, juuri ennen rajoitustoimien tiukentumista.

Festivaalin tulevia kykyjä esittelevässä Next Nordic Generation -sarjassa on mukana neljä lyhtelokuvaa Suomesta: Emilia Hernesniemen Hei hei Tornio, Anna Äärelän Auringonpistos, Tuuli Sirkeisen Perintö ja Kirsikka Paakkisen When the Mill Hill Trees Spoke to Me.

Tärkeä osa Haugesundin tapahtumaa on New Nordic Films -rahoitusfoorumi. Tapahtumassa pitchaavia hankkeita ei ole vielä julkistettu.

Haugesundin festivaalin yhteydessä julkistetaan tämän vuoden Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat tiistaina 24.8.