Top 20: Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily teki korona-ajan kovimman viikonlopputuloksen

Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily avasi 29 746 katsojan viikonlopputuloksella. Tulos on korona-ajan korkein eli paras avaustulos sitten helmikuussa 2020 ensi-iltansa saaneen Se mieletön remppa -elokuvan. Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt yhteensä jo 52 432 katsojaa.

Harlinin uran katsotuimmat elokuvat Suomessa ovat Cliffhanger – kuilun partaalla (1993) ja Die Hard 2 (1990) 337 867 ja 311 650 katsojallaan. Harlinilta on ollut toinenkin elokuva tänä vuonna Suomessa levityksessä: kiinalainen rikostoimintaelokuva Bodies at Rest on kerännyt 1 522 katsojaa. Kaksi ensimmäistä Luokkakokous-elokuvaa avasivat kummatkin reilusti yli 80 000 katsojan viikonlopputuloksilla. Tulokset eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia koronan ja koronarajoitusten takia.

Viikonlopun muut ensi-illat olivat reilut 6 700 katsojaa kerännyt seikkailuelokuva Jungle Cruise sijalla kaksi ja 850 katsojaa kerännyt animaatiojatko-osa Kadonneen arkin metsästäjät: Yli laidan! sijalla kymmenen.

Uusinta ensi-iltaan tuotiin Wong Kar-Wain klassikko Happy Together (1997). Se keräsi 94 katsojaa kolmessa salissa. Alun perin 3.7.1998 ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt yhteensä 6 315 katsojaa.