Lyhytelokuvan vuosi käynnistyy Clermont-Ferrandin festivaalilla

47. kertaa järjestettävä lyhytelokuvan suurtapahtuma Ranskan Clermont-Ferrandissa alkaa tammikuun viimeinen päivä. Ohjelmistossa on tänä vuonna kaksi elokuvaa Suomesta, ja Euro Connectioniin pääsi myös suomalainen animaatio.

Kuva: Punainen vai musta / Indie Films

Heta Jäälinojan ohjaama animaatioelokuva Nun or Never! esitetään European Short Film Audience Award -sarjassa seitsemän elokuvan joukossa. Se oli viime vuoden eniten festivaaliesityksiä kerännyt suomalaiselokuva huikella 92 tapahtuman saldolla.

Festivaalin teemasarjoihin kuuluu ääneen keskittyvä The Buzz: Sound in Film. Siihen on otettu mukaan Mika Taanilan lyhytelokuva Optinen ääni vuodelta 2005.

Short Film Marketin yhteistuotantofoorumiin Euro Connectioniin on valittu Heta Okkosen lyhytanimaatio Punainen vai musta (engl. Red or Black), joka on saanut elokuvasäätiön kehittämistukea. Se on ainoa pohjoismainen hanke Euro Connectionin 12 valitun projektin joukossa. Elokuvaa tuottaa Indie Films.

Marketin puolella Wille Hyvösen ohjaama lyhytelokuva Nimi, jolla äitini minua kutsui pääsi Short Film Market Picks -valikoimaan. Se tarkoittaa, että Short Film Market tarjoaa elokuvalle parempaa näkyvyyttä katalogissaan.

Suomen elokuvasäätiö osallistuu Clermont-Ferrandin Short Film Marketiin yhdessä pohjoismaisen The Five Nordicsin kanssa. The Five Nordicsin ständillä on mukana myös pohjoismaisia lyhytelokuvafestivaaleja, Suomesta Tampereen elokuvajuhlat. Marketissa promotaan uutta suomalaista lyhytelokuvaa festivaaleille ja ostajille.

Clermont-Ferrand