Lyypekin pohjoismaisilla elokuvapäivillä laaja kattaus suomalaista osaamista

Nordische Filmtage Lübeck eli Lyypekin pohjoismaiset elokuvapäivät järjestetään 64. kerran marraskuun alussa, 2.–6.11.2022. Vanhassa hansakaupungissa pidettävä festivaali toimii näyttämönä niin pitkille fiktioelokuville, dokumenteille kuin lyhytelokuville, joita nähdään lähes jokaisesta Pohjois-Euroopan maasta. Elokuvapäivät kerää luokseen sekä elokuvan ystäviä että alan ammattilaisia, ja tänä vuonna ohjelmistossa on jälleen laaja kattaus kotimaisia teoksia.

Kuva: Kiljuset! / TACK Films

Lasten ja nuorten elokuvien sarjassa nähdään festivaalilla ensi-iltansa saava Reetta Huhtasen Kiljuset!. Elokuva kertoo mekkaloivasta mutta hyväsydämisestä perheestä, joka pitää yhtä vaikka mitä tapahtuisi – ja vaikka mitä tapahtuu. Perheen kaksospoikien syntymäpäivä kuljettaa Kiljuset Helsinkiin, missä Pulla-koira vaihtuu vahingossa presidentin koiran kanssa päittäin aiheuttaen yleishälytyksen. Pojat Mökö ja Luru singahtavat pelastamaan Pullaa samalla kun pelottomat Isä ja äiti Kiljunen ottavat kaupungin haltuun maalta, mereltä ja ilmasta käsin. Elokuva saa ensi-iltansa Suomessa 28.12.2022. Sarjaan on valittu myös Suomen Oscar-ehdokkuutta tavoittelemaan lähtenyt Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt, Iiti Yli-Harjan Blush – An Extraordinary Voyage (Yli-Harjan haastattelu elokuvan teemoista ja tuotannosta) sekä Lauri Ketosen ja Konsta Verran ohjaama Takamaan tapauksia.

Festivaalin kilpasarjassa nähdään lokakuussa Suomen ensi-iltansa saanut ja monia festivaaleja kiertänyt Mikko Myllylahden ohjaama Metsurin tarina. Elokuva on absurdi pohjoinen kertomus Pepestä, joka uskoo parempaan huomiseen, vaikka mikään ei varsinaisesti anna siihen syytä. Kilpasarjassa esitetään myös ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto Tarik Salehin Walad Min Al Janna (Boy From Heaven), joka sijoittuu yhteen arabimaailman vanhimmista ja arvostetuimmista yliopistoista, Kairon Al-Azhariin. Elokuvassa opintonsa aloittava nuori Adam joutuu keskelle salaliittoa ja valtataistelua, jonka tärkeimpänä pelinappulana hän itse pääsee määrittämään oman ja lopulta koko koulun kohtalon.

Dokumenttien kilpasarjassa mukana ovat muun muassa Leena Kilpeläisen Maija Isola, Inka Achtén Kultainen maa ja Einari Paakkasen Karaokeparatiisi. Sarjaan on valittu myös kaksi kansainvälistä yhteistuotantoa: Guy Davidin Innocence sekä Simon Lereng Wilmontin A House Made of Splinters.

Lyhytelokuvien kattaus sisältää monipuolisesti erilaisia tuotantoja. Mukana ovat esimerkiksi Risto Jarva -palkinnon voittanut Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon, jonka ohjauksesta vastaa Mari Mantela, Anssi Kasitonnin Le Saboteur sekä Salla Sorrin ja Eva-Maria Koskisen ohjaama Kierre, jossa Annan entinen kiusaaja ilmestyy tyttärensä kanssa balettitunnille. Anna yllättyy täysin vanhojen tunteiden voimasta ja joutuu kamppailemaan hillitäkseen kostonhalunsa.

Elokuvapäivillä on perinteisesti esitetty myös pohjoismaista televisiodraamaa. Tänä vuonna mukana Suomesta ovat Siiri Halon, Khadar Ayderus Ahmedin ja Juho Kuosmasen ohjaama Zone B sekä Auli Mantilan Transport.

Immersion 360° -sarjassa nähdään Biret Haarlan, Katja Haarlan ja Outi Pieskin ohjaama Guthe Gullá. Elokuvassa eri sukupolvia edustavat naiset kuuntelevat naispuolisten esi-isiensä ääniä tanssin, perinteisten saamelaisten käsitöiden sekä laulun kautta.

Nordische Filmtage Lübeck

Lyypekin suomalaisedustus kokonaisuudessaan:

Pitkät elokuvat

Metsurin tarina (ohj. Mikko Myllylahti)

Walad Min Al Janna (ohj. Tarik Saleh, kansainvälinen yhteistuotanto)

Dokumentit

The Happy Worker – Or How Work Was Sabotaged (ohj. John Webster)

Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja (ohj. Susanna Helke)

Karaokeparatiisi (ohj. Einari Paakkanen)

Maija Isola (ohj. Leena Kilpeläinen)

Kultainen maa (ohj. Inka Achté)

Innocence (ohj. Guy Davidi, kansainvälinen yhteistuotanto)

A House Made of Splinters (ohj. Simon Lereng Wilmont, kansainvälinen yhteistuotanto)

Lyhytelokuvat

Ihmissoihtu (ohj. Risto-Pekka Blom)

Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon (ohj. Mari Mantela)

Le Saboteur (ohj. Anssi Kasitonni)

Kierre (ohj. Salla Sorri, Eva-Maria Koskinen)

Bon Voyage! (ohj. Jussi Sandhu, Sakari Suuronen)

Preludi Op. 28 Nro 2 (ohj. Jenni Toikka)

Pyörre (ohj. Helka Heinonen)

Space Is Quite A Lot Of Things (ohj. August Joensalo)

Blue Note (ohj. Pavel Andonov)

Lasten ja nuorten elokuvat

Tytöt tytöt tytöt (ohj. Alli Haapasalo)

Kiljuset! (ohj. Reetta Huhtanen)

BLUSH – An Extraordinary Voyage (ohj. Iiti Yli-Harja)

Takamaan tapauksia (ohj. Lauri Ketonen, Konsta Verta)

Retrospektiivinen sarja

Sysmäläinen (ohj. Valentin Vaala)

Avskedet (ohj. Tuija-Maija Niskanen)

Fördom och Stolthet – den svenska filmgarderoben (ohj. Eva Beling, kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto)

Sarjat

Zone B (ohj. Siiri Halko, Khadar Ayderus Ahmed, Juho Kuosmanen)

Transport (ohj. Auli Mantila)

FILMforum

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä (ohj. Mika Kaurismäki)

Immersion 360°

Guthe Gullá (ohj. Biret Haarla, Katja Haarla, Outi Pieski)