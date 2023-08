Maakuntakohtaiset katsojaluvut nyt SES:n sivuilla

Elokuvasäätiön sivuille on lisätty tietokantasivustot maakuntakohtaisista katsojaluvuista. Linkit sivuille löytyvät katsojalukutilastojen pääsivulta tai suoraan osoitteella ses.fi/katsojaluvut/MAAKUNTA (jossa MAAKUNTA-sanan tilalle tulee kirjoittaa kiinnostuksen kohteena oleva maakunta esim. Pirkanmaa).

Katsojalukutiedot maakuntatasolla ovat vuodesta 1987 alkaen. Näin ollen listoilta puuttuvat monet Suomen katsojalistalla hyvin pärjäävät 1970-luvun ja 1980-luvun alun suurhitit, kuten Yksi lensi yli käenpesän (1975), Papillon (1973) tai varhaisemmat Uuno Turhapuro ja James Bond -elokuvat. Osittaisia puutteita on myös vuosien 2001–2003 tiedoissa. Listoilta ei näin ollen löydy todellista katsojamäärää Pahoille pojille (2003) tai kahdelle ensimmäiselle Peter Jacksonin ohjaamalle Taru sormusten herrasta -elokuvalle.

Kaksi kaikkein suurinta elokuvaa on pärjännyt erinomaisesti ympäri Suomea kaikissa 19 maakunnassa. Tilastoidun historian katsotuin elokuva Titanic (1997) on katsotuin 15:ssä ja toiseksi katsotuin kolmessa maakunnassa. Kahdessa maakunnassa ykkönen on Tuntematon sotilas (2017). Etelä-Pohjanmaalla ykköspaikkaa pitää Pekka Parikan Talvisota (1989) ja Ahvenanmaalla, jonka tulokset poikkeavat muusta Suomesta eniten, Mamma Mia! (2008) Ahvenanmaalla Titanic on vasta kolmantena ja Tuntematon sotilas sijalla 32.

Miljoonayleisön keränneet jättihitit tavoittivat koko Suomen, mutta heti niiden takana alkaa usein näkyä paikallisia hittejä. Etelä-Pohjanmaan kahdeksan kärjestä löytyy seitsemän kotimaista: mukana Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjaan kuuluvat Talvisota, Pohjanmaa (1988), ja Lakeuden kutsu (2000) sekä muuten alueelle sijoittuvat Häjyt (1999) ja Härmä (2012). Myös Pahat pojat olisi todennäköisesti hyvin korkealla, jos sen maakuntatasoinen katsojaluku olisi tiedossa. Lapissa taas kolme ensimmäistä Napapiirin sankarit -elokuvaa (2010–2017) mahtuu tilastoidun historian kuuden kärkeen. Pohjois-Karjalassa kahdentoista katsotuimman elokuvan joukossa peräti yksitoista on kotimaisia, joista viiden kärjessä kolme Markku Pölösen ohjaamaa elokuvaa (Kivenpyörittäjän kylä (1995), Kuningasjätkä (1998) ja Oma maa (2018)). Ennätyksen kotimaisten elokuvien putkessa Titanicin perässä nappaa kuitenkin Kainuu. Siellä viidentoista kärki koostuu ykkösenä olevasta katastrofiristeilystä ja neljästätoista suomalaisesta elokuvasta. Ahvenanmaalla taas pärjäävät odotetusti ruotsalaiset ja ruotsinkieliset elokuvat. Korkein pääosin suomenkielinen elokuva on aiemmin mainittu sijalta 32. löytyvä Tuntematon sotilas ja toiseksi korkein sijalla 242 oleva Talvisota. Ruotsinkielisiä suomalaisia elokuvia löytyy kuitenkin Ahvenanmaan top 10:stä – korkeimpana Ulrika Bengtsin ohjaama Iris (2011) sijalla kuusi.

Odotettujen menestysten lisäksi lähes jokaisesta maakunnasta löytyy hittejä, joiden syitä voi vain arvailla. ABBAn valtava suosio Ahvenanmaalla ei liene monille suuri yllätys, mutta se, että Bean: äärimmäinen katastrofielokuva (1997) on maakunnan toiseksi katsotuin elokuva, on. Pohjanmaalla taas Krokotiilimies II (1988) päihittää niin Frozen II:n, Jurassic Parkin, Forrest Gumpin, Avatarin, Sormusten herrat kuin Barbien ja on tilastoidun historian 18. katsotuin. Pohjois-Savossa ranskalainen Jean-Jacques Annaudin ohjaama Karhu (1988) on peräti neljänneksi katsotuin elokuva. Tämän vuoden jättihitti Barbie (2023) pärjää hyvin ympäri maata. Korkeimmat sijansa se on saavuttanut Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, jossa se on noussut jo listan sijalle kahdeksan.

Maakuntalistat tullaan jatkossa päivittämään vuosittain tammikuun alkupuolella.