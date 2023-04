Maaliskuun 2023 katsotuimmat elokuvat

Maaliskuussa oli elokuvateattereissa hiljaista. Kokonaiskatsojamäärä jäi alle viiteensataan tuhanteen (498 615 katsojaa). Kuukauden selvästi katsotuin elokuva oli toista kuukautta putkeen Risto Räppääjä ja villi kone.

Helmikuun puolivälissä ensi-iltansa saanut hittisarjan yhdeksäs osa oli jo helmikuun selvä ykkönen liki sadalla tuhannella katsojalla. Maaliskuussa elokuva keräsi 69 084 eli vajaat 70 % helmikuun luvustaan, mutta lähes kaksinkertaisen määrän kuukauden toiseksi katsotuimpaan John Wick: Chapter 4:een nähden. 36 188 katsojaa kerännyt uusi John Wick ehti olla maaliskuun puolella ohjelmistossa vasta reilun viikon.

John Wickiä lukuun ottamatta maaliskuussa ei yli 10 000 katsojan viikonlopputuloksia ensi-iltaelokuvien osalta nähty. Kuukauden ensi-illoista toiseksi parhaiten pärjäsi kuukausilistalla neljänneksi yltänyt parhaan miespääosan Oscarin voittanut The Whale 27 274 katsojallaan. Muuten kärjen tuntumasta löytyi paljon ohjelmistossa jo pitkään olleita elokuvia kuten tammikuussa ensi-iltansa saanut Sisu (sija 3), ennen joulua teattereihin tuotu ja maaliskuussa 200 000 katsojan rikkonut Saapasjalkakissa 2 (sija 5) ja liki vuosi sitten ensi-iltansa saanut ja keskeisimmät Oscarit voittanut Everything Everywhere All at Once (9.).

Kotimaisista elokuvista kuukauden top 10:een mahtui aiemmin mainitun Räppääjän ja Sisun lisäksi Koputus (6.) ja Skimbagirls (10.). Kotimaisuusaste oli 34,1 % eli alkuvuotta heikompi, mutta silti todella korkea.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni peräti kahdeksalle eri elokuvalle, vaikka viikonloppu- ja kokonaislistojen perusteella kuukausi olikin kahden elokuvan dominointia. Risto Räppääjä ja villi kone oli katsotuin 15 päivänä ja John Wick: Chapter 4 yhdeksänä. Oscar-voittaja Everything Everywhere All at Once keräsi kaksi päivämeriittiä ja yhden nappasivat Sisu, Shazam! Fury Of The Gods, 65, ennakkopäivänään ykkösenä ollut Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sekä kuun viimeisenä päivänä ensi-iltansa saanut Scream VI.

Maaliskuun keskimääräinen katsojamäärä vuosina 2015–2019 oli 703 000 siitä jäätiin yli 200 000 katsojaa eli noin 29 %. Vastaava kotimaisten elokuvien keskiarvo 2015–2019 oli 215 000 ja nyt maaliskuussa 169 954. Kotimaisiakin elokuvia käytiin katsomassa liki 21 % vähemmän kuin ennen koronaa. Viime vuoteen verrattuna kuukauden katsojamäärä oli vajaat kymmenen tuhatta katsojaa pienempi kuin vuosi sitten juuri koronarajoitusten päätyttyä.

