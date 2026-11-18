Elokuvasäätiön hallitus teki marraskuussa 31 päätöstä ja myönsi 69 091 euroa tukea.

Kuva: Polygraf sai kulttuuriviennin hanketukea elokuvan Diivat (engl. Fruitcakes: Dawn of Drag) kansainväliseen lanseeraukseen.

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin yhteensä 45 425 euroa.

Kahdelle elokuvalle myönnettiin kansainvälisen teatterilevityksen hanketukea. Jossain on valo joka ei sammu sai tukea Kreikan-levitykseen ja Laula minulle Arja Ruotsin-levitykseen.

Kulttuuriviennin hanketukea myönnettiin kolme kappaletta, elokuvien E, Kerro kaikille ja Diivat kansainväliseen promootioon. Lisäksi kulttuuriviennin varoista myönnettiin kaksi materiaali- ja markkinointitukea ja 18 matkatukea.

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin kaksi koulutustukea, yhteensä 2300 euroa, ja neljä tukea elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen, yhteensä 21 366 euroa.

Tukipäätökset