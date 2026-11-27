Standardi on integroitu elokuvasäätiön tukitoimintaan. Aiheesta järjestetään webinaari pe 11.12.

Nordic Ecological Standard eli NES-standardi on pohjoismaisessa yhteistyössä kehitetty, vuonna 2025 julkaistu audiovisuaalisen alan ympäristöstandardi, joka perustuu Saksan ja Itävallan vastaaviin ekostandardeihin. NES asettaa selkeät ohjeet ekologiselle av-tuotannolle, tavoitteena ohjata koko alan toimintaa ympäristövastuullisempaan suuntaan.

NES-standardin noudattaminen tulee pakolliseksi Suomen elokuvasäätiön tuotantotuen saaneille hankkeille 1.1.2027 alkaen. Käytännössä maaliskuussa 2027 myönteisen tuotantotukipäätöksen saavat tuotannot ovat ensimmäiset, joita uusi NES-vaatimus koskee. Poikkeuksena NES ei ole toistaiseksi pakollinen kansainvälisille vähemmistöyhteistuotannoille, eikä tuotannoille, joiden kokonaisbudjetti alittaa tuotantotukisopimuksen laatimishetkellä 100 000 euroa.

Elokuvasäätiön tukioppaat on päivitetty NES-standardiin liittyen, ja elokuvasäätiön päivitetyt NES-nettisivut on avattu osoitteessa ses.fi/nes. Sivustolle on koottu kattava tietopaketti NES-standardin sisällöstä ja prosessista, jossa NES-standardin dokumentaatio ja raportointi on kytketty säätiön myöntämän tuotantotuen maksueriin.

NES-standardin myötä päästölaskenta tulee tuotannoissa pakolliseksi. NES-siirtymävuoden 2027 aikana Suomen elokuvasäätiö tekee yhteistyötä pohjoismaisen Green Producers Clubin (GPC) kanssa, ja tuensaajat, joita NES-velvoite koskee, saavat veloituksetta käyttöönsä GPC:n ylläpitämän Green Producers Tool -hiilijalanjälkilaskurin (GPT).

Elokuvasäätiö järjestää NES-standardia käsittelevän webinaarin perjantaina 11.12.2026 klo 10–12. Verkkotilaisuudessa säätiön ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen johdattaa kuulijat käytännönläheisellä otteella NES-standardin saloihin. Lisäksi Green Producers Clubin Suomen country manager Pinja Valja esittäytyy ja kertoo lisää GPT-laskurista, sekä siihen liittyvistä koulutus- ja tukipalveluista NES-tuotannoille. Kutsu webinaariin lähetetään joulukuun alussa.

NES-standardista lisätietoja antaa elokuvasäätiön ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen: kaisa.astikainen@ses.fi, +358 44 902 6480