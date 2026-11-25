Green Producers Tool on pohjoismainen hiilijalanjälkilaskuri.

Suomen elokuvasäätiö tekee yhteistyötä pohjoismaisen Green Producers Clubin (GPC) kanssa vuonna 2027. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa siirtymää kohti ympäristökestävämpiä tuotantotapoja tarjoamalla tuotannoille konkreettinen työkalu hiilijalanjäljen laskemiseen sekä tukea laskelmien tekemiseen.

Tuotannot, joille NES-standardin noudattaminen tulee vuonna 2027 pakolliseksi Suomen elokuvasäätiön myönteisen tuotantotukipäätöksen myötä, saavat maksutta käyttöönsä GPC:n ylläpitämän Green Producers Tool -hiilijalanjälkilaskurin (GPT).

Tämä laskurilisenssi on tuotantokohtainen ja se on voimassa tuotannon valmistumiseen saakka (huom: kuitenkin vain vuoden 2029 loppuun asti). Lisenssiin sisältyy tietty määrä koulutus- ja tukipalveluita, joista tiedotetaan erikseen. GPT-laskurin käyttöönotto sovitaan NES-aloituspalaverissa elokuvasäätiön ympäristökoordinaattorin ja tuotantoyhtiön kesken. Tuotannolla ei ole velvollisuutta ottaa käyttöönsä tarjottua laskuria.

Green Producers Tool -hiilijalanjälkilaskurin käyttöönsä ottavia NES-tuotantoja palvelee Suomen GPC:n country manager Pinja Valja, pinja@greenproducers.club.

Green Producers Club