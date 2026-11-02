Hakuilmoitus: Maailman onnellisin maa ‑lyhytelokuvahanke
Suomen elokuvasäätiön, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin ja Ylen yhteishankkeessa rahoitetaan yhteensä neljä fiktiivistä lyhytelokuvaa. 13.1.2027 alkava haku on tarkoitettu tuotantoyhtiöille, ja yhdelle hankkeelle voidaan osoittaa enintään 70 000 euron tuki.
Haun teemana on ”Maailman onnellisin maa”. Teema tarjoaa lähtökohdan vapaalle tulkinnalle.
Etsimme uusia, oivaltavia ja rohkeita alle 10 minuutin mittaisia ammattimaisia fiktiivisiä lyhytelokuvia, jotka tarttuvat suomalaisuuteen ja sen ristiriitoihin yllättävän näkökulman kautta. Tekotapa voi olla myös animaatio.
Yle esittää valmiit lyhytelokuvat.
Haettavan rahoituksen tulee perustua realistiseen ja toteuttamiskelpoiseen kustannusarvioon. Tuotantoyhtiö voi halutessaan hankkia hankkeelle myös muuta ulkopuolista rahoitusta.
Hakuaika alkaa 13.1. ja päättyy 1.2. klo 16. Päätöksistä ilmoitetaan maaliskuussa.
Hakuohjeet (siirryt AVEKin verkkosivuille)
Lisätiedot:
Eveliina Kantola
Tukiesittelijä, Suomen elokuvasäätiö
eveliina.kantola@ses.fi
Janne Niskala
Tukiesittelijä, Suomen elokuvasäätiö
janne.niskala@ses.fi
Oskar Forstén
Tuotantoneuvoja, AVEK
oskar.forsten@avek.kopiosto.fi
Sari Volanen
Tilaaja, Yle
sari.volanen@yle.fi