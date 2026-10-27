Elokuvasäätiö kommentoi valtiovarainministeriön esitystä

Saimme eilen lukea valtiovarainministeriön ulostulon otsikolla ”Meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus”. Se sisälsi laajan joukon esityksiä sille, miten julkista taloutta voisi ja pitäisi tervehdyttää. Yksi oli: ”Elokuvatuotannon tukea voisi vähentää uuden investointivelvoitteen myötä.”

Yllätyimme siitä, että tällainen esitys oli päätynyt tekstiin. Ajatus on päinvastainen lakiesityksen valmistelun kanssa.

Seuraamme esityksen käsittelyä ja toivomme, että tämä virkamiesulostulo jalostuu merkittävästi. On selvää, ettei kirjauksen tekijällä ole ollut käytössään riittävää tietoa siitä, miten elokuvan tuet vaikuttavat kansantalouteen. Lopulta Suomen elokuva-alalle keskeistä on se, mitä seuraavaan hallitusohjelmaan tullaan kirjaamaan.

On selvää, ettei kirjauksen tekijällä ole ollut käytössään riittävää tietoa siitä, miten elokuvan tuet vaikuttavat kansantalouteen.

”Lain taustalla on EU:n AVMS-direktiivi, jonka ajatus on, että Euroopassa pitää kertoa enemmän eurooppalaisia tarinoita. Olisi irvokasta, jos se johtaisi siihen, että Suomessa kerrotaan vähemmän suomalaisia tarinoita”, toteaa Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Jo hallituksen esityksen lähetekeskustelussa pidettiin useita puheenvuoroja, joissa painotettiin sitä, etteivät kerättävät maksut voi olla syy leikata säätiön nykyisiä tukivaroja. Toivomme, että jatkokäsittelyissä nämä äänet vielä lisääntyvät.

Kiitämme alan toimijoita ja heidän verkostojaan aktiivisuudesta tässä yhteisessä asiassa. Työ selvästi jatkuu eikä levolle ole liiemmin aikaa.



Stuba Nikulan kuva: Jirina Alanko 2026