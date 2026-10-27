Ajankohtaista Elokuvasäätiö kommentoi valtiovarainministeriön esitystä

Elokuvasäätiö kommentoi valtiovarainministeriön esitystä

27.10.2026

Saimme eilen lukea valtiovarainministeriön ulostulon otsikolla ”Meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus”. Se sisälsi laajan joukon esityksiä sille, miten julkista taloutta voisi ja pitäisi tervehdyttää. Yksi oli: ”Elokuvatuotannon tukea voisi vähentää uuden investointivelvoitteen myötä.”  

Yllätyimme siitä, että tällainen esitys oli päätynyt tekstiin. Ajatus on päinvastainen lakiesityksen valmistelun kanssa.  

Seuraamme esityksen käsittelyä ja toivomme, että tämä virkamiesulostulo jalostuu merkittävästi. On selvää, ettei kirjauksen tekijällä ole ollut käytössään riittävää tietoa siitä, miten elokuvan tuet vaikuttavat kansantalouteen. Lopulta Suomen elokuva-alalle keskeistä on se, mitä seuraavaan hallitusohjelmaan tullaan kirjaamaan.

On selvää, ettei kirjauksen tekijällä ole ollut käytössään riittävää tietoa siitä, miten elokuvan tuet vaikuttavat kansantalouteen.

”Lain taustalla on EU:n AVMS-direktiivi, jonka ajatus on, että Euroopassa pitää kertoa enemmän eurooppalaisia tarinoita. Olisi irvokasta, jos se johtaisi siihen, että Suomessa kerrotaan vähemmän suomalaisia tarinoita”, toteaa Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Jo hallituksen esityksen lähetekeskustelussa pidettiin useita puheenvuoroja, joissa painotettiin sitä, etteivät kerättävät maksut voi olla syy leikata säätiön nykyisiä tukivaroja. Toivomme, että jatkokäsittelyissä nämä äänet vielä lisääntyvät.

Kiitämme alan toimijoita ja heidän verkostojaan aktiivisuudesta tässä yhteisessä asiassa.  Työ selvästi jatkuu eikä levolle ole liiemmin aikaa.


Stuba Nikulan kuva: Jirina Alanko 2026

Lue seuraavaksi

27.10.2026

Lokakuussa tukea mm. kahteen Oscar-kampanjaan ja maahantuontiin

Lokakuussa myönnettiin esityksen ja levityksen sekä kulttuuriviennin tukia. Elokuvasäätiön hallitus teki 61 päätöstä. Tukea haettiin...
Lue lisää

22.10.2026

Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahan hakuaikaa pidennetty

Haku päättyy tänään torstaina klo 16. Eilen keskiviikkona ses.fi- sekä suomi.fi-sivustot olivat suljettuna kansainvälisesti vaikuttaneen...
Lue lisää

14.10.2026

Nordic NEST etsii taas käsikirjoittajia Pohjoismaiden ja Saksan yhteiseen kehittelyhankkeeseen

MOIN Film Fund, viisi Pohjoismaata ja Saksan liittovaltion elokuvalautakunta (FFA) etsivät kymmentä kokenutta käsikirjoittajaa Saksasta,...
Lue lisää