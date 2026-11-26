Markkinointisuunnitelmat tarjoavat tekijöille ja levittäjille työkalun markkinoinnin suunnitteluun yhdessä.

Tuotantotukihakemuksia varten on julkaistu kaksi uutta lomaketta:

Tuotannon aikainen markkinointisuunnitelma pitkille fiktioelokuville

Tuotannon aikainen markkinointisuunnitelma lyhyt- ja dokumenttielokuville

Uusien lomakkeiden tarkoitus on tarjota tuottajalle, ohjaajalle ja levittäjälle parempi työkalu tuotannon aikaiseen markkinointisuunnitteluun ja yhteisen markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Lisäksi elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil tulee tapaamaan kaikkien dokumenttielokuvahankkeiden tuottajat, ohjaajat ja levittäjät myönteisen tuotantotukipäätöksen jälkeen. Keskustelun tavoitteena on tukea hahmottamaan dokumenttielokuvan kohdeyleisö ja etsiä keinoja sen tavoittamiseen elokuvateattereissa.

Lomakkeet korvaavat vanhat markkinointi- ja levityssuunnitelmat. Vanhoja lomakkeita ei saa käyttää.

Lataa lomakkeet (docx):

Tuotannon aikainen markkinointisuunnitelma pitkille fiktioelokuville

Tuotannon aikainen markkinointisuunnitelma lyhyt- ja dokumenttielokuville

Lomakkeet

Ladda ner blanketterna (docx):

Marknadsföringplan under produktionen för långa fiktionsfilmer (docx)

Marknadsföringplan under produktionen för dokumentär- och kortfilmer (docx)

Blanketter