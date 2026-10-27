Lokakuussa tukea mm. kahteen Oscar-kampanjaan ja maahantuontiin

Lokakuussa myönnettiin esityksen ja levityksen sekä kulttuuriviennin tukia. Elokuvasäätiön hallitus teki 61 päätöstä. Tukea haettiin yli 413 000 euron arvosta ja myönnettiin 246 246 euroa 49 hakemukselle.

Kuva: Lyhytelokuva Mine for a Moment (Klever Creatives) tavoittelee Oscar-ehdokkuutta.

Esitys ja levitys

Levittäjät hakivat maahantuontitukea 22 elokuvalle. Tukea myönnettiin 129 600 euroa 13 ulkomaisen elokuvan levittämiseen ja markkinointiin Suomessa.

Elokuvien joukossa on mm. Rodrigo Sorogoyenin ohjaama espanjalaisdraama Rakastettu, Marine Atlanin ohjaama ranskalais-italialainen La Gradiva, parhaan animaatioelokuvan Oscar-ehdokkaana ollut Pieni Amélie sekä Paweł Pawlikowskin ohjaama, Thomas Mannista kertova draama Fatherland.

Lisäksi esityksen ja levityksen varoista myönnettiin koulutustukea 2685 euroa neljälle hakijalle ja tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen 28 701 euroa kuudelle hakemukselle.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 85 260 euroa 26 hakemukselle. Kansainvälisen levityksen hanketukea meni Yön lapsi -elokuvalle Unkarin-levitykseen. Materiaali- ja markkinointitukia myönnettiin kolme ja matkatukia 20 kappaletta.

Kulttuuriviennin hanketukea myönnettiin kahteen Oscar-kampanjaan. Markus Lehmusruusun ohjaama Orava on Suomen virallinen ehdokas kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon. Tuotantoyhtiö Bufo sai 50 000 euroa kampanjan edistämiseen.

Suomalais-brittiläisen elokuvantekijä Kristian Leverin lyhytelokuva Mine for a Moment on palkittu mm. LA Shorts -festivaalilla, minkä ansiosta se voi tavoitella parhaan lyhytfiktion Oscar-ehdokkuutta. Lyhytelokuvan tuottanut Klever Creatives sai kampanjaan 10 000 euroa.

Oscar-palkinnon shortlistat julkistetaan 15.12.2026 ja lopulliset ehdokkaat 21.1.2027. Julkaisimme viime maaliskuussa artikkelin edellisistä Oscar-kampanjoista.

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