Masterclass elokuvien kansainvälisestä markkinoinnista ja mediasuhteista

Elokuvatoimittaja ja festivaaliammattilainen Wendy Mitchell puhuu aiheesta Katajanokalla joulukuun 13. päivä.

Masterclass-koulutuksessa Mitchell valaisee, kuinka kansainvälistä lehdistöä voi hyödyntää tuotannon ja elokuvan julkaisun eri vaiheissa. Käytännönläheisessä tilaisuudessa aiheena ovat myös laadukkaat markkinointimateriaalit synopsiksesta julisteeseen sekä PR-ammattilaisen kanssa työskentely.

Englanninkielinen tilaisuus on suunnattu kansainvälistymisestä kiinnostuneille tuottajille ja elokuvantekijöille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Luova Eurooppa / Media -yhteyspisteen kanssa.

Press and Marketing Masterclass with Wendy Mitchell

Keskiviikkona 13.12.2023 klo 9:30–12:00

Kino K13, Katajanokanlaituri 11A, Helsinki

Saavutettavuus

Ilmoittaudu tilaisuuteen ma 11.12. mennessä alla olevalla lomakkeella!

Suomen elokuvasäätiön tilaisuuksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Press, Publicity and Marketing remains a mystery to many filmmakers – but it’s easy to use press opportunities to spread the word about your film at many stages of your film’s journey – from pre-production to festival and public releases. Journalist and film industry expert Wendy Mitchell, who specializes in Nordic cinema, will offer practical advice about everything from film stills and posters, to titles and synopsis used from pitching stage onwards, and how to hire and work with a publicist to make the most of your festival or local premiere.

Wendy Mitchell is a contributing editor and the Nordic correspondent for Screen International, where she previously served as editor in chief. She has also written for Indiewire, Variety, Time Out, Sight & Sound, Rolling Stone and many other entertainment publications. She is the producer of the Sundance London Film Festival, the UK and Nordic delegate for San Sebastian International Film Festival and a consultant with Cannes Marche and Berlinale EFM. She has also been a speaker, mentor or consultant for EAVE, First Cut Lab, The National Film and TV School (UK), the Independent Cinema Office and more.

Ilmoittautumislomake