Media Deskin toiminnanjohtajaksi Liisa Sauri

Luova Eurooppa -ohjelman Media Deskin uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Liisa Sauri. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2025 nykyisen toiminnanjohtajan Kerstin Degermanin jäädessä eläkkeelle.

Liisa Sauri on työskennellyt yli 15 vuoden ajan erilaisissa viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä elokuvien teatterilevityksen ja tuotannon parissa sekä elokuvafestivaaleilla. Sauri siirtyy tehtävään Finnkinolta elokuvalevityksen tiimistä. Sauri on perehtynyt pelialaan työskentelemällä Suomen pelialan keskuksen Neogames Finlandin viestintäkoordinaattorina. Koulutukseltaan Sauri on valtiotieteiden maisteri.

Kerstin Degerman: ”Olen iloinen, että tehtävä kiinnosti niinkin montaa henkilöä: saimme 40 hyvää hakemusta. Toivotan Liisan lämpimästi tervetulleeksi ja jätän tehtäväni luottavaisena elokuva-alaa hyvin tuntevan viestintäammattilaisen käsiin.”

Liisa Sauri: ”Odotan uusia tehtäviäni suurella innolla. Media Deskin toimintakenttä on laaja ja tarjoaa upean mahdollisuuden hyödyntää pitkää kokemustani elokuva- ja audiovisuaaliselta alalta ja tuoreita oppeja pelialan parista. Olen erityisen innoissani tilaisuudesta antaa oma panokseni kotimaisen audiovisuaalisen alan kehittämiseen ja suomalaisten sisältöjen tuotantoon.”

Media Desk on Suomen elokuvasäätiössä toimiva yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelmalle. Median alaohjelmasta myönnetään tukea elokuva- ja tv-alalle, levittäjille, festivaaleille, peliteollisuudelle ja koulutukseen.

Media Desk