Maksuvelvoite kansainvälisille suoratoistopalveluille toisi merkittäviä lisäresursseja suomalaisille tekijöille

Elokuvasäätiö yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa toivoo asian nopeaa edistämistä.

EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuksia laajentaa kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen rahoituspohjaa ilman, että se rasittaisi valtion budjettia. AVMS-direktiivin 13.2. artiklan mukaisesti suoratoistopalveluiden tarjoajille voidaan asettaa maksu- tai investointivelvoite, joka toisi alalle kasvua kiihdyttäviä lisäresursseja. Tällä hetkellä jo 16 EU-maata on ottanut velvoitteen käyttöön – myös Suomen tulisi edistää asiaa pikaisesti.

Velvoittamalla Suomessa toimivat globaalit palvelut rahoittamaan suomalaisia sisältöjä maksu-/investointivelvoitteen toimeenpano toisi av-alalle arviolta toistakymmentä miljoonaa euroa uutta, pääosin ulkomaista rahaa, joka lisäisi alan kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Tilausohjelmapalveluiden investointi- ja maksuvelvoitteen toimeenpanon selvitys on mainittu hallitusohjelmassa, velvoitteen käyttöönottoon kannustetaan parlamentaarisen Yle-työryhmän mietinnössä ja se on kirjattu kesäkuussa julkaistun valtioneuvoston Luovan talouden kasvustrategian (2025–2030) toimenpiteeksi. Tuoreen strategian mukaan Suomessa on huomattavaa hyödyntämätöntä potentiaalia aineettomassa arvonluonnissa. Velvoitteen toimeenpano on konkreettinen ja vaikuttava toimi tämän potentiaalin realisoimiseksi.

Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin ja toteuttaa maksuvelvoite mahdollisimman nopeasti.

Jotta toimenpiteen vaikutus ehtii näkyä yritysten liikevaihdossa Luovan talouden kasvustrategiaan määriteltyyn tavoiteaikaan, vuoteen 2030 mennessä, tulisi vaadittavat lakimuutokset saattaa voimaan viimeistään 1.1.2027 alkaen. Uuden kerättävän potin ei ole tarkoitus kompensoida olemassa olevia av-sisältöjen julkisen rahan rahoitusinstrumentteja, vaan tuoda uutta, kasvua synnyttävää rahoitusta markkinaan.

AVMS-direktiivin hyödyntäminen mahdollisimman pian on kriittistä koko alan elpymisen ja työllisyyden turvaamisen ja kasvun kannalta. Lisäksi tuotannoista syntyvät verotulot ja eläkemaksut toisivat konkreettista hyötyä myös koko yhteiskunnalle. Velvoitteen toimeenpano on mahdollisuus, joka tukee sekä kulttuuripolitiikkaa että elinkeinopolitiikkaa ja ennen kaikkea suomalaisia tekijöitä ja yrityksiä. Av-alan toimijat laajasti kannattavatkin lakimuutosten valmistelun aloittamista pikimmiten.

Audiovisual Producers Finland – APFI

Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Kopiosto

Näyttelijäliitto

Suomen elokuvaohjaajaliitto ry

Suomen elokuvasäätiö

Suomen Filmikamari ry

Suomen Journalistiliitto ry

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry