Metsurin tarina ja Boy From Heaven palkittiin Cannesissa

Mikko Myllylahden käsikirjoittama ja ohjaama Metsurin tarina voitti palkintogaalassa Gan Foundation -levityspalkinnon.

Kuva: Tero Ahonen / Elokuvayhtiö Aamu

Uusia elokuvantekijöitä sekä kunnianhimoisten ja ainutlaatuisten elokuvien teatterilevitystä tukevan Gan Foundation for Cineman jakama levityspalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa ja se käytetään elokuvan levitykseen Ranskassa. Elokuvan levityksestä Ranskassa vastaa Urban Distribution.

Tuottaja Emilia Haukka kommentoi tunnelmia paikan päältä: ”Jo ensi-ilta Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikolla on ollut meille valtava tunnustus itsessään, ja sitä on vielä siivittänyt upea vastaanotto ja kritiikit. Palkinto on kunnianosoitus koko työryhmän sinnikkäälle työlle ja sille rakkaudelle, jolla elokuva on tehty. Kuten Pepe elokuvassa lausuu, maailma on ihmeellinen paikka!”

Mikko Myllylahden ohjaama ja käsikirjoittama absurdi pohjoinen tarina sai maailmanensi-iltansa Cannesissa torstaina 19.5. Elokuvan vastaanotto festivaalilla on ollut hieno: esimerkiksi elokuvajulkaisu The Screen Daily kutsui Metsurin tarinaa ”kaurismäkeläiseksi versioksi Twin Peaksista, ripauksella Fargoa.”

Jarkko Lahden rinnalla elokuvassa nähdään Katja Küttner, Hannu-Pekka Björkman, Ulla Tapaninen, Armi Toivanen, Iivo Tuuri ja Marc Gassot. B-Plan Distribution tuo Metsurin tarinan elokuvateattereihin Suomessa 7.10.2022.

Suomalainen yhteistuotanto Boy from Heaven palkittiin pääkilpasarjassa

Tuotantoyhtiö Bufon ja Post Controlin yhteistuottama, ruotsalaisen Tarik Salehin ohjaama ja käsikirjoittama Boy from Heaven palkittiin parhaan käsikirjoituksen palkinnolla festivaalin päätösgaalassa myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa.

Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjassa perjantaina 20.5. maailmanensi-iltansa saaneen yhteiskunnallisen trillerin suomalainen tuottaja Mark Lwoff tuotantoyhtiö Bufosta kommentoi voittouutista tuoreeltaan: ”Jo valinta maailman merkittävimmän elokuvafestivaalin pääkilpasarjaan on valtava kunnianosoitus elokuvalle, jonka tuotanto on mahdollistunut myös suomalaisosaamisen myötä. Ensi-iltanäytöksen pitkät aplodit ja elokuvan saamat positiiviset kritiikit ovat valtavan tärkeä kiitos pitkäjänteisestä työstämme. Palkinto festivaalin pääkilpasarjassa on totta kai unelmien täyttymys myös meille suomalaisille yhteistuottajille.”

Salehin käsikirjoittama ja ohjaama jännitystarina sijoittuu Al-Azharin yliopistoon Kairossa, joka on yksi arabimaailman vanhimmista ja arvostetuimmista korkeakouluista. Elokuvassa opintonsa aloittava nuori Adam joutuu keskelle salaliittoa ja valtataistelua, jonka tärkeimpänä pelinappulana hän itse pääsee määrittämään oman ja lopulta koko koulun kohtalon. Elokuvan päärooleissa nähdään palestiinalaisnäyttelijä Tawfeek Barhom sekä ruotsalaistähti Fares Fares. Keskeisessä sivuroolissa nähdään Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvassa (2017) yleisöt Suomessa ja maailmalla hurmannut Sherwan Haji.

Egyptiläistaustainen Tarik Saleh on tehnyt poikkeuksellisen kiinnostavan uran graffititaiteilijana, animaattorina, elokuvatuottajana ja -ohjaajana. Ensi-iltanäytöksen päätteeksi annetuista pitkistä suosionosoituksista silminnähden liikuttunut Saleh omisti elokuvan omille isovanhemmilleen.

Elokuvan päätuottajia ovat Kristina Åberg ja Fredrik Zander ruotsalaisesta Atmo-tuotantoyhtiöstä. Yhteistuottajina Bufon (Misha Jaari ja Mark Lwoff) ja Post Controlin (Toni Valla) lisäksi ovat toimineet Memento Production, Final Cut for Real, Mikael Ahlström Films sekä Haymaker, yhteistyössä Film i Västin, Sveriges Televisionin ja Arte France Cinéman kanssa. Suomesta elokuvaa ovat rahoittaneet Suomen elokuvasäätiö ja Business Finland, ja se on toteutettu yhteistyössä Ylen kanssa.