Muutoksia elokuvasäätiön tukitoiminnassa keväällä 2025

Kevään 2025 toisesta hakukierroksesta alkaen tukea hakevilta yrityksiltä ja yhteisöiltä aletaan edellyttämään ympäristösuunnitelmaa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa joidenkin tukimuotojen osalta.

Ympäristösuunnitelma pakolliseksi hakijan liitteeksi tuotannon tukien sekä elokuvateatteri- ja festivaalitukien osalta

Koskee tukimuotoja: Kehittämistuki, Slate-kehittämistuki, Tuotantotuki, 50/50-tuotantotuki, Elokuvateattereiden toimintatuki, Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki, Elokuvafestivaalituki

Vuoden toisesta hakukierroksesta alkaen (deadline 1.4.2025) alamme edellyttämään ympäristösuunnitelmaa tukea hakevilta yrityksiltä ja yhteisöiltä tuotannon tukien sekä elokuvateatteri ja -festivaalitukien osalta.

Ympäristösuunnitelma on dokumentti, joka määrittelee, kuinka yritys tai yhteisö aikoo minimoida ympäristörasituksensa ja edistää kestävää kehitystä toiminnassaan.

Suunnitelma on pakollinen hakijan liite (kuten kaupparekisteriote tai osakasluettelo) ja ladataan tukihakemusjärjestelmässä hakijan liitteisiin. Se on yritys/yhteisökohtainen eli jokaisesta erillisestä hankkeesta tai tuotannosta ei tarvitse toimittaa omaa ympäristösuunnitelmaa. Ympäristösuunnitelma päivitetään hakujärjestelmään silloin, kun siihen on tehty muutoksia.

Ympäristösuunnitelma saa olla vapaamuotoinen tai yrityksessä/yhteisössä käytössä olevan ympäristöjärjestelmän mukainen (esim. Ekokompassi, WWF Green Office). Apuna suunnitelman laadinnassa voi käyttää myös elokuvasäätiön lomakemallia, joka löytyy säätiön verkkosivuilta Lomakkeet ja ohjeet -osiosta.

Lisätietoja ekologisemmasta elokuva-alasta löydät säätiön verkkosivujen vastuullisuus osiosta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pakolliseksi tuotantotukea saaneille hankkeille

Koskee tukimuotoja: Tuotantotuki, 50/50-tuotantotuki

Vuoden toisesta hakukierroksesta alkaen alamme edellyttämään audiovisuaalisen alan yhteisellä tasa-arvotyökalulla luotua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kaikilta myönteisen tuotantotukipäätöksen saaneilta hankkeilta. Velvoite koskee 1.4.2025 jälkeen tehtyjä päätöksiä.

Tasa-arvotyökalu auttaa tarkastelemaan tuotannon sisältöä, työsuhteita sekä työturvallisuutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Suunnitelma toimitetaan säätiöön vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen eli suunnitelman sisältö ei ole tukikriteeri säätiön päätösharkinnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tuotantokohtainen ja se tulee olla ladattuna säätiön hakujärjestelmään ennen tukisopimuksen allekirjoittamista.

Lisätietoja yhdenvertaisuuden edistämisestä elokuva-alalla löydät säätiön verkkosivujen vastuullisuusosiosta.

AV-alan tasa-arvotyökalu

Tarkemmat tiedot kunkin tukimuodon ehdoista löydät hakuilmoituksesta sekä tukioppaasta. Tutustu niihin aina huolellisesti ennen tukihakemuksen jättämistä.

Autamme mielellämme, jos sinulla on tuenhakuun tai päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä!

Elokuvasäätiön henkilökunnan yhteystiedot