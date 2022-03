Näe lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat valkokankaalta

Lyhyesti kerran kuussa su 10.4. klo 15 Kino K13:ssa (Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki)

Kuva: Kansanradio – runonlaulajien maa

Elokuvasäätiön lyhytelokuvamatinea Lyhyesti kerran kuussa palaa remonttitauolta huhtikuussa palmusunnuntaina. Ilmaisnäytöksen ohjelmassa on parhaan lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat tältä vuodelta sekä kahden edellisen vuoden voittajaelokuvat (tarkemmat elokuvatiedot alla).

Elokuvat on tekstitetty englanniksi.

Lyhyesti kerran kuussa: Parhaan lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat



Su 10.4.2022 klo 15

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki

Kokonaiskesto 93 min / Ikäraja 12 (väkivalta/ahdistus)

HEI HEI TORNIO / Goodbye Tornio

Dokumentti, 2021, 15 min

Ohjaus & käsikirjoitus: Emilia Hernesniemi

Hei hei Tornio on lyhyt dokumenttielokuva nuoruudesta, lähtemisestä ja jäämisestä. Vilma on 18-vuotias torniolainen ylioppilas, jonka haaveena on muuttaa Helsinkiin. Elokuvassa Vilma valmistuu lukiosta, juhlii viimeisiä iltoja kotikaupungissaan ja kuuntelee ei-toivottuja neuvoja tunteikkailta aikuisilta. Hei hei Tornio kertoo niistä hetkistä, kun asiat muuttuvat pysyvästi.

HAIKARA / Nesting

Fiktio, 2020, 20 min

Ohjaus: Siiri Halko

Käsikirjoitus: Petra Koivula

Haikara kertoo Veikasta, joka on jättämässä työpaikkaansa Karin työmaalla aloittaakseen uuden elämän Helsingissä. Veikka luulee, että hyvästit sujuvat vaivatta, mutta eteen tuleekin harvinainen tilanne: nostokurjesta löytyy vauva.

KANSANRADIO – RUNONLAULAJIEN MAA / A People’s Radio – Ballads from a Wooded Country

Dokumentti, 2020, 26 min

Ohjaus & käsikirjoitus: Virpi Suutari

Karnevalistinen muotokuva suomalaisesta sielun- ja asuinmaisemasta.

POKE / The Bouncer

Fiktio, 2020, 12 min

Ohjaus: Aleksi Salmenperä

Käsikirjoitus: Jani Volanen

Yökerhon poke on kyllästynyt näkemäänsä väkivaltaan ja heikko-osaisten sortoon. Hän päättää toimia auttaakseen uhreja.

Lyhytelokuvan Jussi-palkinto 2021

KAKSI RUUMISTA RANNALLA / Two Bodies on a Beach

Fiktio, 2019, 20 min

Ohjaus: Anna Paavilainen

Käsikirjoitus: Anna Paavilainen & Laura Birn

Komedia toisintekemisen vaikeudesta.

Lyhytelokuvan Jussi-palkinto 2020

Lyhyesti kerran kuussa -sarjassa nähdään vielä keväällä elokuvia teemalla Nuoria haaveita, su 15.5.2022. Sarjan elokuvat kuratoi elokuvasäätiön lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen.

Lyhyesti kerran kuussa