New Dawnin neljäs hakukierros auennut

New Dawn -rahaston hakukierroksella tukea voi hakea fiktio-, dokumentti- ja animaatiohankkeille, jotka sopivat rahaston missioon.

Rahaston tavoitteena on avoin, merkityksellinen ja inklusiivinen elokuva-ala, jossa toteutuu näkökulmien ja elokuvallisen ilmaisun monimuotoisuus. Tuki on suunnattu elokuvantekijöille, jotka ovat aliedustettuina elokuva-alalla. Suomen elokuvasäätiö on yksi New Dawnin tukijoista, mikä mahdollistaa haun suomalaistuotannoille.

Hakuaika päättyy maanantaina 8.4.2024 klo 18:00 Suomen aikaa.

Hakuilmoitus

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: application@newdawn.film

Kysymyksiä hausta voi lähettää osoitteeseen: hello@newdawn.film