Nordisk Panoraman kilpasarjat julkistettu

11 suomalaiselokuvaa on valittu jälleen Nordisk Panoraman kolmeen kilpasarjaan. Festivaali järjestetään Malmössä 19.–24.9.2024.

Kuva: My Reality / Tuffi Films

New Nordic Voice -kilpasarjassa kansainvälisen ensi-iltansa saa Milja-Liina Moilasen ohjaama pitkä dokumenttielokuva My Reality. Tosi-tv:n naiskuvaa käsittelevän elokuvan ensiesitys oli alkuvuodesta DocPoint-festivaalilla.

Muut pitkät dokumenttielokuvat ovat jo kiertäneet festivaaleja. Elokuvasäätiön tukemista dokumenttielokuvista kilpasarjassa on Hard to Break ja Máhccan – kotiinpaluu.

Lyhytelokuvien kilpasarjassa on kuusi suomalaiselokuvaa, joista kolme on elokuvasäätiön tukemia: animaatio Flower Show sekä dokumenttielokuvat How to Please ja Magnifica: Kutsumaton vieras.

Pitkien dokumenttielokuvien kilpasarjassa:

Gerin haave, ohj. Tonislav Hristov

Hard to Break, ohj. Anna-Maija Heinonen & Krista Moisio

Máhccan – kotiinpaluu, ohj. Suvi West & Anssi Kömi

Lyhytelokuvien kilpasarjassa:

Aamu on tullut, mutta silti on yö, ohj. Iivo Korhonen

Bright White Light, ohj. Henna Välkky & Eesu Lehtola

Flower Show, ohj. Elli Vuorinen

How to Please, ohj. Elina Talvensaari

Magnifica: Kutsumaton vieras, ohj. Ville Koskinen

Pena’s Special Hauling, ohj. Anssi Kasitonni

New Nordic Voice -kilpasarjassa:

A Beauty Odyssey, ohj. Rosaliina Paavilainen

My Reality, ohj. Milja-Liina Moilanen

Nordisk Panorama

Nordisk Panoraman ammattilaistapahtumassa Forumissa pitchaa useampikin tuotantoyhtiö pitkiä dokumenttielokuvahankkeita, ja kolme suomalaishanketta on saanut Observer+-paikan.

Forum-hankkeet:

Lumppukuningattaret (Fruitcakes – The Dawn of Drag), ohj. Vesa Kuosmanen / Polygraf

Akatemia (But I’m No Influencer), ohj. Jussi Sandhu / Wacky Tie Films

Kaunarikuume (Soap Fever), ohj. Inka Achté / napafilms

[villi kortti] Matri(x)arkaatti (Matri(x)archy), ohj. Tinja Ruusuvuori / Tekele Productions

Observer+-hankkeet:

Portti (Second Acts), ohj. Anu Kuivalainen / Filmimaa

Paradise in Hel, ohj. Mika Mattila / Parad Media

Cosmobility, ohj. Mika Mattila / Ideasthetic

NP Forum