Nun or Never! Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlien kilpasarjassa

Myös Kaksi ruumista rannalla ja Blue Note nähdään festivaaliohjelmistossa.

Kuva: Nun or Never! / Böhle Studios

Heta Jäälinojan ohjaama Nun or Never! on valittu maailman suurimman lyhytelokuvafestivaalin kansainväliseen kilpasarjaan. Festivaalille ilmoitettiin ennätyksellisesti yli 9400 elokuvaa, joiden joukosta kilpasarjaan valittiin 66 elokuvaa.

Piirrosanimaatio Nun or Never! sai ensi-iltansa kesäkuussa maailman suurimmalla animaatiofestivaalilla Ranskan Annecyssa. Böhle Studiosin Jani Lehdon tuottama elokuva kiersi viime vuonna yli 40 festivaalia, joista Annecyn lisäksi huomattavimpia ovat mm. Toronto ja Nordisk Panorama.

Viime vuosina Clermont-Ferrandin pääkilpasarjassa on nähty mm. Teemu Nikin Siivooja (festivaalilla 2019), Pia Andellin Matchen (2020), Siiri Halkon Haikara (2021) ja Ilja Rautsin Night of the Living Dicks (2022).

Festivaalin erikoissarjassa “EuroVisions – European Women with a movie camera” nähdään Anna Paavilaisen Kaksi ruumista rannalla (2019). Sarjan 22 elokuvaa ovat valmistuneet vuosina 2013–2023 ja ne esittelevät eurooppalaisten naistekijöiden moninaisia katseita. Paavilaisen elokuva käsittelee metaelokuvallisin keinoin elokuvien naiskuvaa. Kaksi ruumista rannalla nähtiin festivaalin Lab-kilpailussa vuonna 2020.

European Short Film Audience Awards -näytöksessä nähdään Pavel Andonovin lyhytfiktio Blue Note. Alma Pöystin ja David Kozman tähdittämä elokuva on kiertänyt kansainvälisiä festivaaleja ja oli viime vuonna ehdolla parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkintoon.

Clermont-Ferrandin festivaali nostaa market-katalogistaan valikoiman elokuvia Market Picks -otsikon alle. Suomesta tähän valikoimaan mahtuivat Sebastian Granskogin Hius, Joona Mäkelän Pakeneva horisontti, Anna Kekkosen Rajapinta sekä Panu Johanssonin Vesitornisinfonia.

Elokuvasäätiö osallistuu Clermont-Ferrandin lyhytelokuvamarkettiin osana pohjoismaisten elokuvainstituuttien Scandinavian Films -yhteistyötä. Lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen tapaa tapahtumassa muun muassa festivaalivalitsijoita eri puolilta maailmaa.

Clermont-Ferrand Film Festival järjestetään Ranskassa 2.–10.2.2024.