Ohjus, Reptilhjärnan ja muita palkittiin viime viikolla Helsingissä

Rakkautta & Anarkiaa- ja Finnish Film Affair -tapahtumissa jaettiin palkintoja lyhytelokuville sekä pitchatuille pitkille fiktio- ja dokumenttielokuvahankkeille.

Rakkautta & Anarkiaa – Helsinki International Film Festival jakoi viime viikolla palkintoja kotimaisessa lyhytelokuvakilpailussa. 2000 euron arvoisen Aurora-pääpalkinnon sai Elisabeth Marjanovic Cronvallin elokuva Reptilhjärnan (kuva yllä). Elokuvasäätiö on tukenut Elokuvayhtiö Aamun osatuottamaa ruotsalais-suomalaista yhteistuotantoa.

Elokuvasäätiön sponsoroiman Uusi aalto -palkinnon vei Karoliina Gröndahl dokumenttielokuvallaan Ei nimi miestä pahenna. Elokuva kertoo viidestä Urposta ja heidän suhteestaan etunimeensä. Nouseville lahjakkuuksille suunnattu palkinto on 1 500 euroa voittajan tulevan työn tuotantoon.

Elokuvasäätiön, AVEKin ja Ylen rahoittaman Moving People and Images -palkinnon sai Iiti Yli-Harjan dokumenttianimaatio Blush – An Extraordinary Voyage. Monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työssään korostavalle tekijälle myönnettävä palkinto on 1000 euroa tukea seuraavan teoksen kehittelyyn.

Lisäksi Arman Zafarin elokuva Murtuma sai opiskelijaelokuvapalkinnon, Tuukka Kovasiiven dokumenttielokuva Jouko juryn kunniamaininnan ja Fabian Munsterhjelmin elokuva Thank You in Your Language yleisöpalkinnon.

Finnish Film Affairissa huomio kansainvälisesti kiinnostaviin hankkeisiin

Tänä vuonna 12. kertaa järjestetty Finnish Film Affair (FFA) toi viime viikolla Helsinkiin yli 500 elokuva-alan ammattilaista 26 eri maasta. Torstaina 21. syyskuuta heille pitchattiin yli 30 elokuva- ja sarjahanketta.

Pitkien fiktioelokuvien projekteja arvioivaan raatiin kuuluivat Franziska Bioh (MUBI), Steve Gravestock (Toronto International Film Festival) ja Josef Kullengård (Göteborg Film Festival). Elokuvasäätiö sponsoroi 3000 euron arvoisen palkinnon, joka on suunnattu voittajaelokuvan kansainväliseen markkinointiin.

FFA:n parhaan fiktioprojektin palkinnon voitti Miia Tervon (Aurora, 2019) tuleva pitkä elokuva Ohjus. Parhaillaan jälkituotannossa oleva draamakomedia kertoo lappilaisesta kylästä, jonka arki mullistuu, kun neuvostoliittolaisen ohjuksen huhutaan pudonneen lähistölle. Kansainvälinen raati kehui projektin paikallista luonnetta ja kansainvälistä potentiaalia.

Norjalaiselokuva Lovable palkittiin FFA:n parhaana pohjoismaisena projektina. Lilja Ingolfsdottirin ohjaama elokuva kertoo elämän muuttavasta aviokriisistä ja laajenee yhteiskunnalliseksi kuvaksi toimimattomien parisuhteiden dynamiikasta. Pohjoismaisen hankkeen palkintoa sponsoroi Konstsamfundet.

AVEKin sponsoroiman parhaan dokumenttiprojektin palkinnon sai vuoden 1975 Etyk-kokousta käsittelevä Showtime in Helsinki. Arthur Franckin ohjaama elokuva valaisee raadin mukaan poliittisen historian merkkihetkeä lämpimällä huumorilla ja esittää taiteellisen näkemyksensä taidokkaasti nyky-yleisölle.

Dokumenttihankkeiden raatiin kuuluivat Oleksandra Kravchenko (Moon Man), Mita Suri (Sheffield Doc/Fest) ja Debra Zimmerman (Women Make Movies).

Rakkautta & Anarkiaa Finnish Film Affair