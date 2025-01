Orenda, Kenraaliharjoitus ja muita suomalaiselokuvia Göteborgissa

Pirjo Honkasalon uusi elokuva tulee Göteborgin kilpailuun suoraan Rotterdamista. Göteborgin elokuvafestivaali järjestetään 24.1.–2.2.2025.

Kuva: Orenda, Max Smeds / Bufo

Pirjo Honkasalon ohjaama ja Pirkko Saision käsikirjoittama Orenda on ainoa suomalaiselokuva Göteborgin festivaalin pohjoismaisen fiktioelokuvan pääkilpasarjassa (Nordic Competition). Sen maailmanensi-ilta on samaan aikaan järjestettävillä Rotterdamin elokuvajuhlilla. Göteborgin kilpasarjan pääpalkinto on arvoltaan 400 000 kruunua eli noin 38 000 euroa.

Elokuvassa kaksi voimakastahtoista naista (Alma Pöysti ja Pirkko Saisio) kohtaavat maagisissa saaristomaisemissa. Kumpaakin kuristaa syyllisyys menetetystä miehestä, jonka muisto kietoo heidät yhteen. Orenda on Honkasalon viides pitkä fiktioelokuva, joka saa elokuvateatterilevityksen. Bufon tuottaman Orendan kotimaanensi-ilta on huhtikuussa.

Kilpasarjoissa myös kaksi vähemmistöyhteistuotantoa

Tuotantoyhtiö Bufolta on Nordic Competition -sarjassa mukana myös vähemmistöyhteistuotanto Kevlar Soul. Elokuvasäätiö on tukenut Maria Eriksson-Hechtin ohjaaman ruotsalaiselokuvan tuotantoa. Elokuva kertoo veljeksistä, joiden välillä on miltei magneettinen riippuvuussuhde.

Dokumenttielokuvien kilpasarjassa on mukana elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Ultras. Ragnhild Ekerin ohjaama ruotsalaiselokuva kertoo urheilujoukkueiden uskollisista kannattajista eri puolilla maailmaa. Suomalainen osatuottaja on Wacky Tie Films.

Muissa sarjoissa

Maailmanensi-iltansa Göteborgin Nordic Light -sarjassa saa Paula Korvan esikoispitkä Kenraaliharjoitus (engl. Sudden Outbursts of Emotions). Draamakomediassa heteropariskunta käsittelee väljähtänyttä suhdettaan avaamalla sen uusille ihmisille. Elokuvasäätiö on tukenut Yellow Film & TV:n tuottaman elokuvan kehittämistä.

Tallinnan elokuvajuhlilla marraskuussa ensi-iltansa saanut Klaus Härön ohjaama historiallinen draamaelokuva Ei koskaan yksin esitetään Göteborgissa Nordic Light -sarjassa. Elokuvan maailmanensi-ilta oli marraskuussa Tallinnan elokuvajuhlilla. Pohjois-Amerikan-ensi-ilta oli tammikuun alussa Palm Springsin elokuvajuhlilla, jossa se esitettiin Modern Masters -sarjassa.

Nordic Lightissa on myös Juho Kuosmasen ohjaama Mykkätrilogia, eli lyhytelokuvat Romu-Mattila ja kaunis nainen (2012), Salaviinanpolttajat (2017) ja Kaukainen planeetta (2023). Ne esitetään Ykspihlajan kino-orkesterin säestämänä Göteborgin Stora teaternissa. Folkets bio tuo Mykkätrilogian myöhemmin elokuvateattereihin Ruotsissa.

Elokuvasäätiön tukemista vähemmistöyhteistuotannoista Nordic Lightissa on mukana Alexandros Avranasin ohjaama Quiet Life, joka sai ensi-iltansa viime syksynä Venetsiassa. Suomalainen osatuottaja on Making Movies.

Ruotsin-ensi-iltansa festivaalilla saa Virpi Suutarin ohjaama dokumenttielokuva Havumetsän lapset. Elokuva on kiertänyt noin 50 festivaalia sitten viime maaliskuun, jolloin se oli maailmanensi-illassa CPH:DOXissa Kööpenhaminassa. Havumetsän lapset esitetään Focus: Disobedience -sarjassa.

Sarjakäsikirjoittamisen palkinto

Nordisk Film & TV Fond jakaa Göteborgissa sarjakäsikirjoituspalkintoa. Ehdolle asetetaan vuosittain yksi sarja jokaisesta Pohjoismaasta. Suomen ehdokas tänä vuonna on Jemina Jokisalo käsikirjoittamallaan Elisa Viihteen sarjalla Toinen tuleminen. Se kertoo aikuisviihdetähdestä, joka alkaa tehdä feminististä pornoa.

Göteborg Film Festival