Parta ja Havumetsän lapset Toronton Hot Docsissa

Pohjois-Amerikan suurin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään 25.4.–5.5.2024.

Kuva: Parta / Pisama Filmi

Kristiina Karstenin, Otso Reunasen ja Silja Salmen dokumenttielokuva Parta saa kansainvälisen ensi-iltansa Toronton Hot Docsissa. Festivaalin lyhytelokuvasarjaan valitussa elokuvassa pappi Late Mäntylä kertoo suhteestaan sukupuoleensa samalla, kun elokuvamaskeeraaja Kata Launonen opettaa häntä tekemään parran.

Elokuvasäätiön tukema Parta oli maaliskuussa mukana Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpailussa.

Lyhytelokuvasarjassa on mukana myös Samira Elagozin ja Z Walshin elokuva You Can’t Get What You Want But You Can Get Me, jonka ensi-ilta oli alkuvuodesta Rotterdamissa.

Virpi Suutarin Havumetsän lapset on lähdössä jo kolmannelle merkittävälle festivaalille. Sen ensi-ilta oli maaliskuussa Kööpenhaminan CPH:DOXissa, minkä jälkeen se on esitetty myös Sveitsin Visions du Réelissä. Torontossa metsäaktivisteista kertova dokumenttielokuva esitetään LAND|SKY|SEA- kilpasarjassa, joka on tarkoitettu luontosuhdetta käsitteleville elokuville.

