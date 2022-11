Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto 2022 Islantiin

Pohjoismaiden neuvoston palkinnot jaettiin tiistaina 1.11.2022 Helsingin Musiikkitalolla.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 elokuvapalkinnon sai islantilainen elokuva Lamb, jonka on ohjannut Valdimar Jóhannsson. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Jóhannsson ja Sjón ja tuottaneet Hrönn Kristinsdóttir ja Sara Nassim. Lamb-elokuvan pääosissa ovat Noomi Rapace ja Hilmir Snær Guðnason. Se sai maailmanensi-iltansa Cannesin Un Certain Regard -sarjassa vuonna 2021 ja voitti sen Prize of Originality -palkinnon. Se sai tänä vuonna Islannissa jopa 12 Edda-elokuvapalkintoa.

Palkintoraatiin kuuluivat Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen Tanskasta, Mikaela Westerlund Suomesta, Jóna Finnsdóttir Islannista, Inger Merete Hobbelstad Norjasta ja Emma Gray-Munthe Ruotsista. Raadin perustelut valinnalle:

”Ohjaaja luo Lamb-elokuvassa ainutlaatuisen tarinan menetyksestä, surusta ja kauhusta. Tämä hyvin omintakeinen tarina tarkastelee klassisia aiheita: ihmisen ja luontoäidin vuorovaikutusta sekä luonnonvoimien uhmaamisen seurauksia. Lisäksi se käsittelee vanhemmuuden kauneutta ja raadollisuutta sekä äärimmäisiä toimia, joihin ihminen saattaa ryhtyä suojellakseen oikeutetuksi katsomaansa onnea.

Elokuva tarjoaa häiritsevän ja omaperäisen katselukokemuksen. Siinä hyödynnetään hyvin tehokkaasti eläinten herkkyyttä pienimmillekin ympäristön poikkeamille ja luodaan siten vaikutelmaa piilevästä uhasta. Tätä korostavat suurenmoisesti tarkkaavainen mutta silti huomaamaton kameratyöskentely sekä aavemainen äänimaailma.

Harvalukuisten mutta merkityksellisten elementtien osuva käyttö tuottaa herkeämättömän pelon tunteen ja luo siten visuaalisesti tehokkaan ja tiheätunnelmaisen kerrontaelämyksen. Lamb on Valdimar Jóhannssonilta vaikuttava näyttö esikoisohjaajana.”

Yhteensä 300 000 Tanskan kruunun (noin 40 000 euron) suuruinen Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaetaan tasan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina näiden kolmen päätoimijan tiiviin yhteistyön tulos.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ovat viimeksi saaneet Jonas Poher Rasmussenin Pako (2021), Dag Johan Haugerudin Beware of Children (2020) ja May el-Toukhyn Queen of Hearts (2019). Edellinen suomalaispalkittu on Selma Vilhusen Tyttö nimeltä Varpu vuodelta 2017.

Nordic Council Film Prize