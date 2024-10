Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto Norjaan

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Dag Johan Haugerud sekä tuottajat Yngve Sæther ja Hege Hauff Hvattum ovat voittaneet Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon 2024 elokuvallaan Sex.

Kuva: Motlys

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon 2024 voittaja julkistettiin myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa Islannin yleisradioyhtiö RÚV:n ohjelmassa osana Pohjoismaiden neuvoston palkintoja. Tämän vuoden elokuvapalkinnon voittaja on norjalainen elokuva Sex, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut

Dag Johan Haugerud ja jonka ovat tuottaneet Yngve Sæther ja Hege Hauff Hvattum tuotantoyhtiö Motlysille.

Sex seuraa kahta heteroavioliitossa elävää miestä, joiden yllättävät kokemukset haastavat heidän käsityksensä seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja identiteetistä. Elokuva sai ensi-iltansa Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla 2024, jossa se voitti kolme palkintoa, ja elokuussa se sai neljä Norjan elokuva-alan Amanda-palkintoa.

Pohjoismainen palkintolautakunta (Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, Mikaela Westerlund, Klaus Georg Hansen, Jóna Finnsdóttir, Inger Merete Hobbelstad ja Emma Gray Munthe) valitsi Sexin voittajaksi kuudesta pohjoismaisesta ehdokkaasta seuraavin perusteluin:

”Seksi ei ole pelkkää seksiä. Tämä tosiasia ilmenee selvemmin kuin koskaan ohjaaja-käsikirjoittaja Dag Johan Haugerudin filosofoivasta komediasta Sex. Tarina kertoo kahdesta ystävästä, jotka huomaavat, että heidän seksuaalisuutensa ja sukupuolensa voivat joustaa yllättävillä tavoilla. Näin elokuva osoittaa, että elämä on häilyvää ja maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Toteutus on nokkela, myötätuntoinen ja hulvaton.”

Tämä on toinen kerta, kun Haugerud ja Motlys saavat Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon. Dag Johan Haugerud ja Yngve Sæther voittivat palkinnon vuonna 2022 elokuvasta Lapset (Barn). Aikaisempia voittajia ovat muun muassa Aki Kaurismäki, Joachim Trier, Thomas Vinterberg, Ruben Östlund, Selma Vilhunen ja Pernilla August.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on 300 000 Tanskan kruunua (n. 44 000 euroa), joka jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajien kesken. Tämä kuvastaa elokuvanteon yhteistoimintaa ja korostaa, että elokuva taidemuotona on näiden kolmen elokuvantekijän yhteistyön tulos.

Muut tänä vuonna ehdolla olleet elokuvat olivat The Son and the Moon (Min arv bor i dig) Tanskasta, Kuolleet lehdet Suomesta, Twice Colonized Grönlannista, Touch (Snerting) Islannista ja Crossing (Passage) Ruotsista. Touch on parhaillaan elokuvateatterilevityksessä Suomessa, ja Crossing saa

ensi-iltansa elokuvateattereissa 8. marraskuuta.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto hallinnoi Nordisk Film & TV Fond.

