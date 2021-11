Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 Elokuvapalkinto tanskalaiselle Fleelle

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 elokuvapalkinnon ovat saaneet ohjaaja ja käsikirjoittaja Jonas Poher Rasmussen, käsikirjoittaja Amin ja tuottajat Monica Hellström, Charlotte de la Gournerie ja Signe Byrge Sørensen elokuvallaan Flee (Flugt). Voittaja julkistettiin tiistai-iltana 2.11. Kööpenhaminassa Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.

Kuva: Norden.org/Magnus Fröderberg

Palkinto on yksi Pohjois-Euroopan halutuimmista palkinnoista, ja sen voittajakaartiin kuuluvat sellaiset pohjoismaiset klassikot kuten Mies vailla menneisyyttä (Aki Kaurismäki), Antichrist (Lars von Trier), Play (Ruben Östlund) ja The Hunt (Thomas Vinterberg).

300 000 Tanskan kruunun (noin 40 300 euron) suuruinen palkinto jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken tasan. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina tulosta näiden kolmen päätoimijan tiiviistä yhteistyöstä.

Palkintolautakunta, jossa on mukana yksi jäsen kustakin viidestä Pohjoismaasta, perustelee tämän vuoden voittajavalintaa näin:

”Esteettinen, poliittinen ja inhimillinen ulottuvuus yhdistyvät vain harvoin yhtä täydelliseksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi kuin Fleessä. Ohjaajan lapsuudenystävä Amin kertoo animoidussa dokumentissa ensimmäistä kertaa dramaattisen elämäntarinansa homona ja afganistanilaisena lapsipakolaisena. Nyt hänen elämänsä on tulossa suureen käännekohtaan: hän on menossa naimisiin.



Elokuva kyseenalaistaa aikamme pakolaiskeskustelua konkreettisesti ja ravistelevasti. Katsojan on kuitenkin helppo samastua Aminin yleiseen eksistentiaaliseen epävarmuuteen, jota elokuva tukee havainnoimalla yksityiskohtia ja tilanteita harkitusti ja välillä humoristisestikin. Animaation käyttö ratkaisee loistavasti kaksi käytännön haastetta, jotka liittyvät anonyymiuteen ja fyysisen kuvamateriaalin puutteeseen. Tyylikäs toteutus tekee kertomuksesta myös sielukkaan elämyksen, kuvataanpa siinä onnellista lapsuutta Afganistanissa tai karua pakoa kohti Eurooppaa. Amin päätyy Tanskaan etsimään turvaa ja kotipaikkaa.

Flee kertoo tuiki tärkeän, ajassa kiinni olevan ja koskettavan tarinan siitä, miten kaikilla ihmisillä on oikeus onnelliseen lapsuuteen ja turvalliseen kotipaikkaan etnisestä alkuperästä, iästä ja seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Elokuva tehtiin ennen kuin monet afganistanilaiset joutuivat hiljattain lähtemään pakoon sisällissotaa, ja tapahtumat ovat entisestään korostaneet elokuvan merkitystä. Ohjaaja ei kuitenkaan sorru kerronnassa sääliin tai tunteiluun.

Flee on voittanut Sundancen World Cinema Documentary -kilpasarjan juryn pääpalkinnon sekä parhaan pitkän elokuvan palkinnon Annecyn animaatioelokuvajuhlilla. Elokuvalle povataan tulevana vuonna suurta kansainvälistä menestystä, mitä pohjoismainen palkintolautakunta pitää täysin ansaittuna. Yksimielinen palkintolautakunta haluaa näin ollen myöntää Fleelle Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon 2021.”

Flee valittiin Cannesin vuoden 2020 elokuvajuhlien viralliseen ohjelmistoon. Vuonna 2021 se voitti kansainvälisillä festivaaleilla useita arvostettuja palkintoja, kuten Sundancen juryn pääpalkinnon, parhaan pohjoismaisen dokumentin Dragon-palkinnon Göteborgissa sekä parhaan pitkän elokuvan Cristal-palkinnon Annecyn animaatioelokuvajuhlilla. Flee nimettiin viime viikolla sekä Tanskan Oscar-kandidaatiksi että ehdolle tavoitellun IDA-dokumenttipalkinnon saajaksi.

Edelliset Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voittajat ovat norjalaisen Dag Johan Haugerudin Beware of Children (2020), tanskalaisen May el-Toukhyn Queen of Heart (2019), islantilaisen Benedikt Erlingssonin Woman at War (2018) ja suomalaisen Selma Vilhusen Tyttö nimeltä Varpu (2017). Suomesta tänä vuonna ehdolla oli Hamy Ramezanin ohjaama Ensilumi.

Nordic Council Film Prize