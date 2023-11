Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 elokuvapalkinnon sai tanskalaiselokuva Empire

Voittaja julkistettiin tiistai-iltana 31.10. Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa Oslon oopperatalossa Norjassa.

Kuva: elokuvasta Empire, Meta Film/Linda Wassberg

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 elokuvapalkinnon on saanut tanskalainen elokuva Empire (Viften), jonka on ohjannut Frederikke Aspöck ja käsikirjoittanut Anna Neye. Tuottajina ovat toimineet Pernille Munk Skydsgaard, Nina Leidersdorff ja Meta Louise Foldager Sørensen.

Empire sai kansainvälisen ensi-iltansa Göteborgin elokuvajuhlilla vuonna 2023. Tanskassa se sai ensi-iltansa myöhemmin samana vuonna. Elokuvapalkinnon voittajan valitsi kuuden pohjoismaisen ehdokkaan joukosta palkintolautakunta, jossa on mukana yksi jäsen kustakin Pohjoismaasta.

Palkintolautakunta perustelee voittajavalintaa näin: ”On harvinaista, että vastaan tulee elokuva, joka on näin vakaasti ja läpikotaisin harkittu viimeistä piirtoa myöten ja jonka jokaisesta kuvasta välittyy elokuvantekijöiden poikkeuksellisen selkeä visio. He tarjoavat yleisölle kauniin, makean ja värikkään herkun, joka on terästetty karvaalla myrkyllä ja kytevällä raivolla. Elokuva on monisyinen ja ajatuksia herättävä, eivätkä elokuvantekijät kompastele kertaakaan kertoessaan tarinansa tästä rumasta historian ajanjaksosta.”

Pohjoismaisen palkintolautakunnan jäsenet 2023: Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen/Tanska, Mikaela Westerlund/Suomi, Klaus Georg Hansen/Grönlanti,

Jóna Finnsdóttir/Islanti, Inger Merete Hobbelstad/Norja, Emma Gray Munthe/Ruotsi

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on yksi halutuimpia ja arvostetuimpia Pohjoismaissa jaettuja palkintoja. Sen aiempia tanskalaisvoittajia ovat mm. Flee (2021), Queen of Hearts (2019) ja Jahti (2013). 300 000 Tanskan kruunun (noin 40 000 euron) suuruinen palkinto jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken tasan. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina tulosta näiden kolmen päätoimijan tiiviistä yhteistyöstä.