Rotterdamin elokuvajuhlilla yhdeksän suomalaistuotantoa

Kolme elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa saa kansainvälisen ensi-iltansa Alankomaissa tammi-helmikuun vaihteessa.

Kuva: Myrskyluodon Maija, Antti Rastivo / Solar Films

Rotterdamin kansainvälinen elokuvafestivaali on vuoden ensimmäinen iso eurooppalainen elokuva-alan tapahtuma. Festivaalista on tullut tärkeä esityspaikka myös suomalaiselle alalle, erityisesti perinteistä kerrontaa haastaville tekijöille. Viime vuosina festivaalilla ovat näyttäytyneet elokuvillaan mm. Selma Vilhunen, Mika Taanila, Hannaleena Hauru ja Jesse Jalonen.

Elokuvasäätiön tukemista elokuvista vuoden 2024 ohjelmistoon pääsivät Ville Suhosen, Elli Vuorisen ja Tiina Lymin uutuudet.

Kilpasarjoissa pitkää ja lyhyttä, dokumentaaria ja animaatiota

Ville Suhosen ohjaama pitkä dokumenttielokuva Sodan ja rauhan lapset on maailmanensi-illassa Big Screen Competition -kilpasarjassa, joka on suunnattu yleisö- ja arthouse-elokuvan välimaastoon sijoittuvile teoksille. Sarjan voittajan valitsee yleisöä edustava jury.

Sodan ja rauhan lapset kertoo siitä, miten maailmansotien välisenä aikana suomalaislapsista ja -nuorista pyrittiin kasvattamaan isänmaan puolesta uhrautuvia vastuunkantajia. Elokuvan on tuottanut Jouko Aaltonen Illumelle.

Tiger Short Competition -kilpasarjassa on mukana elokuvasäätiön tukema Flower Show. Elli Vuorisen ohjaamassa ja käsikirjoittamassa lyhytanimaatiossa kohtelias muodollisuus, vihjaileva seksuaalisuus ja salaperäinen luonto kohtaavat kartanon kukkanäyttelyssä. Rotterdamissa maailmanensi-iltansa saavan elokuvan on tuottanut Kimmo Sillanmikko Böhle Studiosille.

Tiger Short Competition -kilpasarjassa nähdään myös Mox Mäkelän Petticoat Fire, joka kertoo planeettamme kaltoinkohtelusta.



Festivaalien pitkien elokuvien Tiger Competition -sarjaan on valittu Jenni Luhdan ja Lauri Luhdan Moses. Elokuvan päähenkilönä nähdään vanheneva Sigmund Freud, joka pohtii Mosesta ja monoteismin syntyä. Kokeellinen elokuva on taiteilijapariskunnan toinen pitkä elokuva. Katso traileri.

Muissa sarjoissa monimuotoista kotimaista elokuvaa

Kolmas elokuvasäätiön tukema tuotanto Rotterdamissa on Tiina Lymin ohjaama ja käsikirjoittama pitkä elokuva Myrskyluodon Maija. Elokuva saa Suomessa ensi-iltansa 19.1.2024 ja sen kansainvälinen ensi-ilta on Rotterdamin Limelight-sarjassa. Katso traileri.

Anni Blomqvistin romaanisarjaan perustuva ruotsinkielinen draama sijoittuu 1800-luvun Suomen rannikkoseudulle. Se kertoo nuoresta Maijasta, joka avioituu vasten tahtoaan kalastajamies Jannen kanssa, sekä heidän haastavasta elämästään Myrskyluodolla. Elokuvan ovat tuottaneet Solar Filmsin Jukka Helle, Markus Selin ja Hanna Virolainen.

Harbour-sarjassa maailmanensi-illassa on Mika Taanilan ohjaama ja Harry Salmenniemen käsikirjoittama pitkä elokuva Epäonnistunut tyhjyys, joka käsittelee ajan ja tyhjyyden välistä suhdetta. Eksistentiaalinen trilleri on kuvattu kokonaan lämpökameralla. Taanila ja Jussi Eerola ovat tuottaneet elokuvan Elokuvayhtiö Testifilmille. Katso traileri.

Neljäs pitkä elokuva Rotterdamissa on François Yazbeckin esikoispitkä Nécrose. Yazbeck on Helsingissä asuva libanonilainen äänisuunnittelija ja elokuvantekijä. Surrealistisia ja dokumentaarisia elementtejä yhdistelevä Nécrose sijoittuu post-apokalyptiseen Libanoniin. Bright Future -sarjassa nähtävän elokuvan on tuottanut Yazbeck ja yhteistuottajia ovat Danai Anagnostou ja Farbod Fakharzadeh Kenno Filmistä, Corps Céleste sekä Aalto Studios.

Kenno Filmi pitchaa Rotterdamissa Sawandi Groskindin Skarpnabba-hanketta CineMart-yhteistuotantofoorumissa.

Lyhyiden ja puolipitkien elokuvien sarjassa esitetään Samira Elagozin ja Z Walshin lyhytelokuva You can’t get what you want but you can get me. Festivaalin erikoissarjassa Chile in the Heart nähdään diasporassa eläneiden chileläisten elokuvantekijöiden elokuvia viimeiseltä 50 vuodelta, ja mukana on Angelina Vázquezin lyhytelokuva Two Years in Finland vuodelta 1975.

IFF Rotterdam