Ruotsin Sundsvallissa laaja suomalaisen elokuvan fokus

Filmfest Sundsvall järjestetään 11.–15.10.2023.

Kuva: Loading Love / Ab Ljud och bild

Sundsvallin elokuvafestivaalilla on tänä vuonna erittäin laaja suomalaisen elokuvan fokus. Festivaalin avajaisnäytöksenä esitetään Ruotsin-ensi-illassa Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet (ruots. Höstlöv som faller). Näyttelijät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen vierailevat festivaalilla, ja elokuvassa nähtävä Maustetytöt on myös kutsuttu tapahtumaan keikalle.

Festivaalin päätöselokuvana esitetään Selma Vilhusen draama Neljä pientä aikuista, joka sai maailmanensi-iltansa alkuvuodesta Göteborgin festivaalilla. Suomessa se tulee elokuvateattereihin joulukuun lopulla.

Next Europe -kilpasarjassa on Suomesta mukana Matti Harjun ohjaama Natura ja Viktor Granön ohjaama lyhytelokuva Loading Love. Kilpasarjan pääpalkinto on arvoltaan vajaa 1000 euroa. Lyhytelokuvien kansainvälisessä kilpailussa ovat mukana Jussi Eerolan Grasshopper ja Laura Rantasen Jäähyväiset sanoille.

Festivaalilla nähdään myös Aino Sunin ja Teemu Nikin lyhytelokuvaretrospektiivit, Sunin esikoispitkä Sydänpeto sekä Joonas Pajusen ja Max Seeckin ohjaama kauhuelokuva Koputus. Pitkistä dokumenttielokuvista mukana ovat Juha Suonpään Ilveskuiskaaja, Riitta Raskin Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki, Mika Kaurismäen Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin ja Susanna Helken Armotonta menoa – hoivatyön lauluja.

Lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen matkustaa festivaalille muun muassa esittelemään elokuvasäätiön toimintaa Meet the Finns -tilaisuudessa.

