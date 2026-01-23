Stuba Nikula valittu Suomen elokuvasäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Suomen elokuvasäätiön hallitus on nimittänyt Stuba Nikulan säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2026 alkaen nykyisen johtajan Lasse Saarisen toimikauden päätyttyä. Elokuvasäätiön johtajan toimikausi on enintään viisi vuotta kerrallaan ja määräajan täytyttyä hänet voidaan nimittää enintään yhdeksi jatkokaudeksi. Saarinen on toiminut säätiön johdossa vuodesta 2016.

Kuva: Saara Autere

Stuba Nikula siirtyy Suomen elokuvasäätiöön Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien. Sitä ennen Nikula on työskennellyt mm. Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana sekä Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskusten johdossa. Nikulalla on vankka kokemus myös erilaisten kulttuurialan organisaatioiden luottamustehtävistä mm. Elävän musiikin säätiö ELMUn, Taideyliopiston sekä Finlandiatalon hallituksissa.

“Stuba Nikula tuo Suomen elokuvasäätiön lähes 30 vuoden kokemuksen organisaatiojohtamisesta sekä vahvan osaamisen kulttuuripoliittisesta vaikuttamisesta. Hän yhdistää ulkopuolisen näkemyksen ja kulttuurialan syvällisen ymmärryksen tavalla, joka tukee riippumatonta, kehittävää ja tulevaisuuteen katsovaa johtamista. Näemme hänen kykenevän rakentamaan luottamusta ja yhdistämään elokuva-alan näkemykset yhteiseksi, vaikuttavaksi viestiksi.” kommentoi elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Veronica Lindholm.

”On hienoa päästä osaksi Elokuvasäätiön asiantuntevaa joukkoa. Elokuva on elinvoimaisinta suomalaista kulttuuria, joka tavoittaa läpi maamme lapset, nuoret ja aikuiset. Taiteen tekemisen ja kaupallisen ajattelun yhdistyminen tekee elokuvasta itselleni erityisen läheisen ja kiinnostavan alan.” sanoo Stuba Nikula.

Suomen elokuvasäätiö on vuonna 1969 perustettu itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. Elokuvasäätiö tukee ja edistää suomalaista elokuva-alaa myöntämällä tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa jakelukanavissa. Säätiö vastaa keskeisesti myös suomalaisen elokuvan kulttuuriviennistä ja kansainvälisestä promootiosta sekä kotimaisen elokuva-alan tilastoinnista ja tiedonjaosta.

