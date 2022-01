Sundance alkaa tänään! Suomalaiset tekijät ovat isosti esillä

Pohjois-Amerikan tärkeimpiin kuuluva festivaali joutui siirtämään kaikki näytöksensä verkkoon. Festivaalin palkinnot julkistetaan perjantaina 28.1.

Kuva: Andrejs Strokins / Pahanhautoja

Suomi on esillä Sundancessa vahvemmin kuin koskaan aiemmin. Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt saa maailmanensi-iltansa maanantaina 24.1. festivaalin kansainvälisessä fiktioelokuvien kilpasarjassa. Helmikuussa se kilpailee Berlinalessa Generation-sarjassa. Tammikuussa julkistettiin, että tanskalainen myyntiyhtiö LevelK on hankkinut elokuvan katalogiinsa.

Katso Alli Haapasalon videotervehdys

Tania Andersonin ensimmäinen pitkä ohjaus The Mission puolestaan kilpailee kansainvälisten dokumenttielokuvien sarjassa. Suomeen matkaavista mormonilähetystyöntekijöistä kertova elokuva on kuin kotonaan festivaalilla, joka normaalioloissa järjestetään Utahissa, mormonikirkon vahvalla vaikutusalueella. The Missionin ensiesitys on niin ikään maanantaina 24.1. Elokuvaa myy arvostettu dokumenttielokuvien myyntiyhtiö Autlook.

Katso Tania Andersonin videotervehdys

Hanna Bergholmin esikoispitkä Pahanhautoja saa odotetun ensi-iltansa Midnight-sarjassa sunnuntaina 23.1. Elokuvan ranskalainen myyntiyhtiö on Wild Bunch ja Yhdysvalloissa levitystä hoitaa IFC Midnight, joka tuo elokuvan teattereihin huhtikuussa. Pahanhautojan trailerin julkaisu alkuvuodesta noteerattiin kansainvälisessä mediassa, erityisesti genre-elokuvaan erikoistuneissa julkaisuissa.

Katso Pahanhautojan traileri (IFC Midnight)

Neljäs elokuvasäätiön tukema elokuva Sundancen ohjelmistossa on tanskalaisen Simon Lereng Wilmontin ohjaama dokumenttielokuva, ukrainalaiseen orpokotiin sijoittuva A House Made of Splinters, jonka suomalainen osatuottaja on Sami Jahnukainen Donkey Hotelista. Heikki Kossi ja Pietu Korhonen ovat olleet mukana elokuvan äänitöissä. Lereng Wilmontin edellinen dokumenttielokuva, useita festivaaleja kiertänyt Oleg ja sodan äänet (The Distant Barking of Dogs) kuvasi niin ikään Itä-Ukrainan konfliktia lapsen näkökulmasta.

Tuttuja maisemia on luvassa amerikkalaiselokuvien kilpasarjaan valitussa Riley Stearnsin elokuvassa Dual. Ensimmäisenä pandemiavuonna 2020 Tampereella kuvattu elokuva sai paljon huomiota myös suomalaismediassa. Se sai myös tukea Business Finlandin hallinnoimasta tuotantokannustimesta. Sundancen esittelytekstissä Dualia kehutaan tummanpuhuvan satiirin yhdistämisestä omalaatuiseen tieteistarinaan.

Film in Finland -sivusto

Suomalaista osaamista on myös Sundancen Premieres-sarjaan valitussa dokumenttielokuvassa Brainwashed: Sex-Camera-Power. Yhdysvaltalaisen Nina Menkesin ohjaaman elokuvan toinen luova tuottaja on Inka Rusi ja elokuvan yhtenä linjatuottajana on toiminut Tanja Rusi Onerva Picturesilta. Elokuva käsittelee elokuvien sukupuolittunutta kuvastoa, ja se on valittu Sundancen lisäksi myös Berlinalen Panorama-sarjaan.