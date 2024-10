Suomalainen elokuva laajasti esillä Chicagossa

Chicagon kansainvälinen elokuvafestivaali esittää lokakuussa suomalaista draamakomediaa. Havumetsän lapset on mukana dokumenttielokuvien kilpailussa.

Kuva: Ohjus / Sami Kuokkanen, Elokuvayhtiö Komeetta

Chicagon kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 60. kertaa 16.–27.10.2024. Festivaalin In Focus -sarja keskittyy tänä vuonna suomalaiseen elokuvaan. Kokonaisuus on järjestetty yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön kanssa.

Festivaalilla nähdään Suomesta Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina, Miia Tervon ohjaama Ohjus sekä Juho Kuosmasen ohjaama kolmen lyhytelokuvan Mykkätrilogia. Virpi Suutarin ohjaama Havumetsän lapset on valittu festivaalin dokumenttielokuvan kilpasarjaan.

Arkistonäytöksenä nähdään Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä, joka palkittiin Cannesin Grand Prix’llä 2002.

Festivaalin vieraaksi lähtevät Mielensäpahoittajan rakkaustarinassa nähtävä näyttelijä Jaana Saarinen, ohjaaja Miia Tervo, ohjaaja Juho Kuosmanen, joka on mukana myös festivaalin kansainvälisen kilpasarjan juryssa, sekä näyttelijä Alma Pöysti, joka on mukana New Directors -kilpasarjan juryssa.

In Focus: Finland on Screen