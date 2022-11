Suomalaisen elokuvan tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden nähdä suomalaista tuotantoa ulkomailla

Suomalainen elokuva kiinnostaa myös kotimaan ulkopuolella. Elokuvasäätiön kulttuuriviennin hanketuella on mahdollista järjestää tapahtumia, jotka tarjoavat niin ulkomailla asuville suomalaisille, paikallisille kuin elokuva-alan ammattilaisille tilaisuuden nähdä suomalaista elokuvatuotantoa.

Kuva: Prahan suomalainen Kinokahvila

Vuonna 2022 kulttuuriviennin hanketukea saivat neljä erilaista suomalaisen elokuvan tapahtumaa: Prahan suomalainen Kinokahvila, Desde Finlandia con amor -elokuvakiertue, Midsummer in Hollywood -tapahtuma sekä Kino Kukuron. Haastattelimme järjestäjiä tapahtumien luonteesta, tavoitteista ja vierailevasta yleisöstä.

Prahan suomalainen Kinokahvila 2022 ja kiertävä lastentapahtuma

Tapahtuman järjestäjä: Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro

Haastateltu: Katariina Lillqvist

Missä ja milloin?

Prahan suomalaisen Kinokahvilan esitykset tapahtuvat maalis-joulukuussa 2022 Kino Pilotissa Vrsovicen taiteilijakorttelissa, vanhan kaupungin Mala Stranan tunnelmallisessa Trick Barissa Malostranska Beseda-kulttuuritalossa, Mikulandskan pohjoismaisessa taiteilijaresidenssissä, Prahan taideteollisen korkeakoulun UMPRUMin esityssalissa Mikulandskalla (opiskelijaelokuvat) sekä eri kesätapahtumien vierailevana ohjelmistona.

Mitä elokuvia esitettiin?

Esityssarjan aikana nähdään muun muassa Katariina Lillqvistin 3 animaatioretrospektiiviä / ”30 vuotta suomalais-tshekkiläistä animaatioyhteistyötä”, Suomen romaneista kertovien dokumenttien ja musiikkivideoiden sarja, Sebastian Rosenbergin kaksi varhaisesti pohjoismaisesta kubismista kertovaa taidedokumenttia, P. J. Piipon Oja yhdessä suomalais-tshekkiläisen ohjaajan Jan Seniuksen kolmen indie-fiktion kanssa, Animaatiokillan valikoima vanhaa ja uutta suomalaista animaatiota, Mark Ståhlen ja Tatu Pohjavirran retrospektiivi sekä Mark Ståhlen kokoama sarja opiskelija-animaatioita. Joulukuussa Kinokahvila esittää myös tshekkiyleisön hartaasti toivoman koosteen Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin tuotannosta.

Mikulandskan residenssin yhteydessä toimivassa galleriassa on lisäksi joulukuussa esillä mediataidetta ja kokeellista lyhytelokuvaa Lapinlahden taiteilijakollektiivin arkistoista.

Mitä tavoitteita tapahtumalla on?

Kinokahvila toimi takavuosina aktiivisesti Prahan pienissä kulttuurikahviloissa ja toteutti monta suomalaisen lyhytelokuvan esityssarjaa. Tilat olivat kuitenkin niin pieniä, että usein esitimme samat elokuvat moneen kertaan, jotta kaikki kiinnostuneet mahtuivat mukaan. Tänä vuonna Kinokahvila palasi Prahaan – nyt myös isoimmille esityspaikoille ja ensimmäistä kertaa mukana on Vrsovicen art house -elokuvateatteri Kino Pilot. Näin esityssarjamme saavat suurempaa näkyvyyttä ja laajemman yleisön.

Kokeilemme myös yhteistyötä Prahan animaatiokoulun UMPRUMIn kanssa ja ideoimme kulttuurivaihdon ohjelmaa Mikulandskan taiteilijaresidenssin ja Helsingin Lapinlahden taiteilijakollektiivin välillä.

Kesällä Katariina Lillqvistin elokuvat Viimeinen Matadori, Tyttö ja Sotamies sekä Romanien Peili osallistuivat myös Ukrainan pakolaisten tukitapahtumiin Prahassa eri kaupunkifestivaaleilla.

Millaista yleisöä tapahtumaan osallistui? Miten yleisö reagoi elokuviin?

Kinokahvilan yleisö koostuu Prahan suomalaisista, Kaarlen yliopistossa suomen kieltä opiskelevista tshekeistä, Prahan kansainvälisen yhteisön elokuvaharrastajista ja elokuvantekijöistä, tshekkiläisistä elokuva-alan ammattilaisista sekä hyvin eri-ikäisistä kaupunkilaisista, joita suomalainen lyhytelokuva kiinnostaa. Elokuvien jälkeen meillä on aina noin tunnin mittainen Q&A-osuus, johon varsinkin tshekkiläinen yleisö osallistuu aktiivisesti.

Desde Finlandia con amor -elokuvakiertue Etelä-Amerikassa 2022

Tapahtuman järjestäjä: Nordicamerica

Haastateltu: Jali Wahlsten

Missä ja milloin?

Buenos Aires, Argentiina 22.-26.2.

Lima, Peru 8.-9.4.

Montevideo, Uruguay 19.-25.9.

Bogotá, Kolumbia 13.-15.10.

Barranquilla, Kolumbia 18.-20.10.

Mexico City, Meksiko 22.-27.11.

Mitä elokuvia esitettiin?

Mukana olivat:

Aalto (ohj. Virpi Suutari)

Maija Isola (ohj. Leena Kilpeläinen)

Tove (ohj. Zaida Bergroth)

Mitä tavoitteita tapahtumalla on?

Tapahtuman ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli tuoda Suomea ja Latinalaista Amerikkaa lähemmäksi toisiaan elokuvien avulla. Kaikki tapahtumat toteutettiin laadukkaiden paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Aineistot tuotettiin espanjaksi ja tavoitteena on ollut luoda koko Latinalaisen Amerikan kattava lojaali kumppaniverkosto vuosiksi eteenpäin. Ehdoton jatkotavoite on varmistaa hankkeen jatkuvuus, yhteistyön tiivistäminen ja suomalaisen elokuvan mahdollisuuksien kasvattaminen Latinalaisessa Amerikassa.

Millaista yleisöä tapahtumaan osallistui? Miten yleisö reagoi elokuviin?

Valitut elokuvat esittelivät suomalaisen kulttuurin tärkeitä hahmoja kolmen naisohjaajan tulkintana. Jokaisessa kohteessa yleisön ydin koostui luovien alojen ammattilaisista tai opiskelijoista. Arkkitehtejä, muotoilijoita, taiteilijoita ja tietysti myös esityspaikkojen omaa vakioyleisöä. Yleisön palaute on ollut erinomaista jokaisessa kohteessa – toivottiin jatkoa ja mahdollisia lisäesityksiä.



Midsummer in Hollywood -tapahtuma Los Angelesissa

Tapahtuman järjestäjä: Creative Export Innovations

Haastateltu: Kati Nuora

Missä ja milloin?

Midsummer in Hollywood -tapahtuma järjestettiin 2.-3.11.2022 Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. Näytökset pidettiin Lumiere Cinema -teatterissa Beverly Hillsissä.

Mitä elokuvia esitettiin?

Mukana olivat Einari Paakkasen Karaokeparatiisi, Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt ja Aku Louhimiehen Odotus. Louhimiehen työryhmästä oli paikalla ohjaajan lisäksi näyttelijä ja käsikirjoittaja Inka Kallén, näyttelijä ja tuottaja Andrei Alén sekä elokuvan musiikin säveltänyt Esa-Pekka Salonen.

Mitä tavoitteita tapahtumalla on?

Tapahtuma pyrkii esittelemään suomalaista elokuvaa sekä paikalliselle yleisölle että erityisesti kansainvälisistä elokuvista kiinnostuneille elokuva-alan ammattilaisille. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin American Film Marketin ja AFI Festin kanssa samaan aikaan, joka teki ajankohdasta vaikeamman Los Angelesissa asuville elokuva-alan ammattilaisille. Toisaalta tapahtuma hyötyi synergiasta. Olimme mukana Suomen Los Angelesin konsulaatin, Film in Finlandin, Business Finlandin ja elokuvakomissioiden järjestämässä iltatapahtumassa, joka oli hieno verkostoitumismahdollisuus Suomesta American Film Marketiin matkustaneille.

Millaista yleisöä tapahtumaan osallistui? Miten yleisö reagoi elokuviin?

Tapahtuman yleisönä oli Los Angelesissa asuvia suomalaisia ja paikallisia elokuva-alan ammattilaisia. Erityisesti Odotus-elokuvalla oli runsaasti katsojia. Yleisö piti elokuvasta ja elokuva-alan ammattilaiset näkivät siinä potentiaalia uuden version tekemiseen Amerikan markkinoille. Myös Tytöt tytöt tytöt -elokuvasta pidettiin paljon. Näytös oli avoinna Oscar-äänestäjille, tarjoten yhden lisämahdollisuuden nähdä elokuva kankaalta Los Angelesissa.

Kino Kukuron

Tapahtuman järjestäjä: Kokkolan Kinoyhdistys ry

Haastateltu: Kaisa Kukkola

Missä ja milloin?

Kino Kukuron järjestettiin Etelä-Ranskassa Luberonin maakunnassa Cucuronin kylässä 6.-9.10.2022.

Mitä elokuvia esitettiin?

Tapahtumassa nähtiin Juho Kuosmasen Taulukauppiaat ja Hytti nro 6, Zaida Bergrothin Tove, Selma Vilhusen Hölmö nuori sydän, Einari Paakkasen Karaokeparatiisi, Guillaume

Maidatchevskyn Ailo – Pienen poron tarina, Jenni Toivoniemen Seurapeli, Teuvo Tulion Sellaisena kuin sinä minut halusit, Mikko Myllylahden Metsurin tarina, Hamy Ramezanin Ensilumi, Ayderus Ahmedin Guled & Nasra sekä Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä.

Mitä tavoitteita tapahtumalla on?

Tapahtuman tavoitteena oli saada suomalaista elokuvaa näkyviin perinteisten festivaalien ja jo vakiintuneiden teatterialueiden ulkopuolella. Halusimme tehdä tunnetuksi erityisesti suomalaista elokuvaa, mutta myös suomalaisuutta monessa eri muodossaan, kuten musiikin, ruoan, kirjallisuuden ja kielen kautta.

Toiveissa on luoda tapahtumasta jatkuva tapaamispaikka suomalaiselle elokuvalle sekä elokuvantekijöille eri muodoissaan. Tällä hetkellä koostamme palautetta järjestetystä festivaalista ja pohdimme mahdollisuuksiamme. Tavoitteena olisi saada suomalaiselle elokuvalle laajempaa ja pitkäikäisempää jalansijaa niin ranskalaisissa elokuvateattereissa kuin festivaaleilla ja tätä varten haluaisimme kehittää tapahtumaa voimakkaammin elokuva-alan ammattilaisten tarpeita ja toiveita ajatellen. Jatkon kannalta olemme kuitenkin vasta ideointivaiheessa ja keskustelemme mielellämme kaikista kehitysmahdollisuuksista myös SESin kanssa. Kumppaneita, ja mahdollisia rahoituslähteitä, löytyy jo Ranskan elokuva-alalta.

Millaista yleisöä tapahtumaan osallistui? Miten yleisö reagoi elokuviin?

Tapahtumaa suunnitellessa meillä oli mielessä erityisesti alueen suomalaiset, heidän perheensä ja tuttavansa sekä tietenkin kylän oma elokuvista kiinnostunut väki. Tapahtuman lähentyessä huomasimme, että myös elokuva-alan ihmiset olivat kiinnostuneita ja paikalle saapui muun muassa levittäjäyhtiö Urban Groupin Sandrine Foch. Kuulin huhua useista muistakin elokuva-alan ihmisistä, jotka olivat osa yleisöä, mutta koska meillä ei ollut erityistä akkreditointijärjestelmää, emme voi tietää tarkasti keitä paikalla oli. Tapahtumasta kirjoitettiin myös paikallisissa ja alueellisissa lehdissä.