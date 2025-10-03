Suomen elokuvasäätiö hakee toimitusjohtajaa

Haemme toimitusjohtajaa nykyisen johtajan toimikauden päättyessä 31.7.2026.

Suomen elokuvasäätiö on suomalaisen elokuvan keskeinen tukija ja kehittäjä. Toimitusjohtajana johdat ja kehität säätiön toimintaa sekä vahvistat suomalaisen elokuvan kotimaista ja kansainvälistä asemaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimitusjohtajalta edellytetään:

Strategista ajattelua sekä kykyä kehittää säätiön toimintaa pitkäjänteisesti.

Vahvaa johtamistaitoa sekä näyttöjä onnistuneesta henkilöstöjohtamisesta ja työyhteisön hyvinvoinnin tukemisesta.

Kykyä toimia ja viestiä vaikuttavasti säätiön edunvalvojana kulttuuripolitiikan muuttuvassa kentässä.

Osaamista yhteiskuntasuhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon sekä ymmärrystä valtionhallinnon päätöksenteosta.

Tehtävän hoitamisen kannalta soveltuvaa koulutusta ja kokemusta.

Suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä erinomaista englannin taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Eduksi katsomme, että hakijalla on kokemusta audiovisuaaliselta alalta tai laajemmin kulttuuri- ja mediakentältä.

Toimitusjohtajan toimikausi on määräaikainen, enintään viisi vuotta kerrallaan ja maksimissaan kaksi kautta. Toimitusjohtaja raportoi elokuvasäätiön hallitukselle.

Avoimet hakemukset lähetetään 31.10.2025 mennessä palkkatoiveineen sähköpostiosoitteeseen: rekry@ses.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Veronica Lindholm ma 13.10. klo 14:00–16:00 ja ma 20.10. klo 14:00-16:00 numerossa 040 676 3443.

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Elokuvasäätiössä työskentelee 29 henkilöä. Säätiö saa varansa opetus- ja kulttuuriministeriöstä elokuvataiteen edistämiseen.