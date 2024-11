Top 20: Suuri leffapäivä veti elokuvateatterit täyteen

Red One (kuva) oli korkein uutuus sijalla kaksi.

Lauantaina vietettiin toista Suurta leffapäivää ja se näkyi vahvasti myös myytyjen lippujen määrässä. Päivän kokonaiskatsojamäärä oli peräti 75 209. Se on korkein yksittäisen päivän tulos tällä vuosikymmenellä. Aiempaa 2020-luvun ennätystä piti 22.2.2020, jolloin ensi-illassa oli Se mieletön remppa ja katsojia keräsi vahvasti myös viikkoa aiemmin teattereihin tullut Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. Tiedossa on itse asiassa vain kolme päivää, jolloin luku on ollut ylipäätään toissapäiväistä korkeampi korkeampi: 26.12.2019 ja 28.12.–29.12.2019, kun ensi-illassa oli Frozen 2 ja hyvin katsojia keräsi myös Star Wars: The Rise of Skywalker. Vuoden 2023 suurena leffapäivänä käytiin elokuvissa 69 868 kertaa eli parannusta tuli yli 5000 katsojaa. Koko viikonlopun kokonaiskatsojamäärä oli 107 282.

Viikonlopun katsojat jakautuivat varsin tasaisesti usealle elokuvalle. Venom: The Last Dance paransi tulostaan viime viikonlopusta 25 % ja piti kärkipaikkansa 12 943 katsojalla. Viikonlopun korkein uutuus joulupukkielokuvasesongin avannut Jake Kasdanin ohjaama Red One keräsi 12 265 ja avasi toisena. Niko ja myrskyporojen arvoitus keräsi yli kaksi kertaa viime viikkoisen katsojalukumäärän ja nousi sijalta kuusi kolmanneksi.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa Red Onen lisäksi viisi muutakin elokuvaa, joista kaksi oli kotimaisia. Ulkomaisista ensi-illoista sijalla yhdeksän avasi 4 143 katsojaa kerännyt ruotsalainen Tina Mackicin ohjaama Lasse-Maijan etsivätoimisto: Kadonnut maskotti. Elokuva on jo seitsemäs Suomessa ensi-iltansa saanut Lasse-Maijan etsivätoimisto –elokuva. Sarjan aiemmat osat ovat keränneet Suomessa yhteensä 86 615 katsojaa ja parhaiten niistä on menestynyt 36 638 katsojaa kerännyt vuoden 2018 Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus.

Levan Akinin ohjaama Crossing keräsi 1 887 katsojaa ja avasi sijalla 18. Lisäksi Aaron Schimbergin ohjaama A Different Man keräsi 16 teatterissa 316 katsojaa.

Kotimaisista ensi-illoista Mikko Jokipiin Mietaa keräsi 20 teatterissa 1139 katsojaa. Elokuva on itsenäinen jatko-osa Jokipiin vuoden 2020 paikalliselle suurhitille Kasino, joka keräsi yhteensä 12 107 katsojaa, joista Etelä-Pohjanmaalla 10 860, ollen vuoden 2020 katsotuin elokuva maakunnassa. Anneli Saulista kertova Saara Cantellin ohjaama dokumenttielokuva Annelin aika taas sai 39 teatterissa 458 katsojaa.