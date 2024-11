Tallinnasta palkintoja suomalaisille elokuville ja hankkeille

Tallinn Black Nights Film Festival päättyi viime viikonloppuna.

Kuva: Erlend Štaub / Tallinn Black Nights Film Festival

Näyttelijät Pirjo Lonka ja Elina Knihtilä palkittiin yhteisellä parhaan naisnäyttelijän palkinnolla elokuvasta 100 litraa sahtia. Teemu Nikin ohjaama elokuva oli mukana festivaalin pääkilpasarjassa. Festivaalin tuomaristo kehui Lonkaa ja Knihtilää luonnollisesta tyylistä, joka ei tunnu roolin esittämiseltä.

Lasten- ja nuorten elokuviin keskittynyt Just Film palkitsi animaation Niko ja myrskyporojen arvoitus parhaana pienten lasten elokuvana. Lapsista koostunut tuomaristo totesi elokuvan opettavan muun muassa ystävyydestä, auttamisesta ja yhteistyöstä. Elokuvan ovat ohjanneet Kari Juusonen ja Jørgen Lerdam.

Festivaalin ammattilaispuolella European Genre Forum palkitsi 25 000 euron arvoisella kalustopalkinnolla hankkeen Pimeän arkkitehti (The Dark Architect). Kauhuelokuvan ohjaa Risto Tuominen ja tuottaa Ilkka Matila MRP Matila Röhr Productionsille. Elokuvasäätiö on tukenut hankkeen kehittämistä.

Sarjamuotoisiin hankkeisiin keskittynyt TV Beats -yhteistuotantomarket palkitsi 50 000 euron arvoisella palkinnolla draamasarjan Naiset joita ajattelen öisin (The Women I Think About at Night). Sarjaa tuottavat Liisa Karpo ja Marianne Mäkelä napafilmsille. Käsikirjoittaja on Anna Ruohonen ja ohjaajia Saara Cantell sekä Anu Kuivalainen.

