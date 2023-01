Top 20: Avatar: The Way of the Water jatkaa kärjessä

Avatar: The Way of the Water keräsi viidentenä viikonloppunaan 22 414 katsojaa ja piti kärkipaikkansa. Yhteensä se on kerännyt jo yli 265 000 katsojaa. Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus jatkoi toisena keräten nyt 17 017 katsojaa. Se oli myös sunnuntain katsotuin rikkoen Avatarin ensi-illasta jatkuneen päivän katsotuimman elokuvan putken (kun jouluaatto jätetään laskuista pois). Yhteensä Saapasjalkaissa 2 on kerännyt jo lähes 114 000 katsojaa. Satatuhatta menee rikki alkuviikosta neljäntenä olevalta Napapiirin sankarit 4:lta. A Man Called Otto kiilasi kolmanneksi toisena viikonloppunaan.

Viikonlopun korkein uutuus oli kauhuelokuva M3GAN. Perjantaina vain 900 katsojaa Avatarille jäänyt elokuva oli lopulta viikonlopun kuudenneksi katsotuin 9335 katsojalla.

Viikonlopun kotimainen uutuus oli 4992 katsojaa kerännyt ja sijalta yhdeksän löytyvä Pamela Tolan ohjaama ja Iina Kuustosen ja Alina Tomnikovin tähdittämä Järjettömän paska idea. Tolan edellinen elokuva Teräsleidit (2020) oli julkaisuvuotensa katsotuin ensi-ilta Suomessa yli 247 000 katsojallaan. Iina Kuustosella elokuva on jo neljäs ensi-iltansa reiluun neljään kuukauteen saanut elokuva, jossa hänellä on keskeinen rooli. Alina Tomnikov taas valittiin joulukuussa European Film Promotionin (EFP) Shooting Stars -ohjelmaan.

Ennakoissa ollut Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus ylsi sijalle kymmenen.

Lisäksi elokuvateattereissa pyöri viikonloppuna kaksi Finnbollyn levittämää uutta intialaiselokuvaa: Varisu keräsi kuudessa salissa 359 katsojaa ja Waltair Veerayya yhdessä salissa 65 katsojaa.