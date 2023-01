Top 20: Avatar: The Way of Water jatkaa hurjassa vireessä

Avatar: The Way of Water teki parhaan viikonlopputuloksensa ja jatkoi ylivoimaisena ykkösenä. Elokuvan katsojalukukertymästä tarkemmin alempana omassa kappaleessaan.

Viikonloppu tarjosi kolme ensi-iltaa. Markku Pölösen ohjaama ja Peter Franzénin tähdittämä Hamsterit keräsi 12 733 katsojaa ja avasi sijalla viisi. Heti sen perässä oli Marc Forsterin ohjaama ja Tom Hanskin tähdittämä A Man Called Otto – uudelleenfilmatisointi ruotsalaisesta hitistä Mies, joka rakasti järjestystä (En man som heter Ove, 2015). Alkuperäisversio keräsi Suomessa 50 890 katsojaa. Viikon kolmas ensi-ilta oli sijalta kahdeksan löytyvä kauhumysteeri Spiral – Kauhun kierre.

Viikonlopun kuusi katsotuinta elokuvaa keräsivät kaikki yli 11 400 katsojaa. Luvulla olisi ollut viime vuonna 19 viikonloppuna viikonlopun katsotuin.

Sijalta kaksi löytyvä Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus lähestyy 100 000 katsojan rajaa. Samaa rajaa lähestyy myös Napapiirin sankarit 4, joka on noussut jo vuoden 2022 kotimaisista ensi-illoista viidenneksi katsotuimmaksi. Pikkuhiljaa rajaa lähestyy myös syyskuussa ensi-iltansa saanut Häät ennen hautajaisia. Viikonloppulistalla sijalla 18 oleva elokuva on kerännyt 98 758 katsojaa ja tullee ylittämään rajan tammikuun aikana.

Avatar: The Way of Waterin katsojalukukertymä

Avatar: The Way of Water keräsi viikonloppuna yli 34 500 katsojaa, mikä oli 30 % parempi kuin viikko sitten, lähes kolminkertainen jouluviikonloppuun nähden ja 15 % parempi kuin elokuvan avausviikonloppuna. Yhteensä elokuva on kerännyt 233 385 katsojaa ja sen tapaninpäivänä alkanut jyrkempi katsojien kertyminen on ollut suurempaa kuin millään viime vuoden ensi-illalla vastaavana ajanjaksona.

Vertailtaessa elokuvan kumulatiivista katsojalukua Top Gun: Maverickiin ja Kätyrit: Grun tarinaan samalta ajanjaksolta nähdään, että Top Gun aloitti kolmikosta parhaimmin. Top Gun keräsi 50 000 katsojaa kolmessa päivässä, vaikkei sen ennakkonäytösten katsojia edes laskettaisi mukaan. Kätyreiltä ja Avatarilta vastaavaan meni viisi päivää. 100 000 katsojaa meni rikki Top Gunilta yhdeksäntenä, Kätyreillä kymmenentenä ja Avatarilla vasta 13. päivänä. Top Gunin jyrkin nousukiito alkoi taantua jo reilun viikon jälkeen, kun taas Kätyreillä katsojia kertyi alun tahtiin ensimmäiset kolme viikkoa. 200 000 katsojan raja menikin Kätyreillä rikki jo 20. päivänä, kun Top Gunilla ja tapaninpäivästä lähtien hurjassa vireessä olleella Avatarilla siihen meni 24 päivää. Avatar on ollut nyt 26 päivää levityksessä ja kerännyt sinä aikana enemmän katsojia kuin Kätyrit tai Top Gun vastaavassa. Viime vuoden kärkikaksikolla meni 52 (Top Gun) ja 53 (Kätyrit) päivää 300 000 katsojan rajan ylittämiseen. Tämän jälkeen Top Gun jatkoi vielä vahvaa liitoaan Kätyreiden jo hieman hidastaessa kasvuaan (350 000 katsojaa täyttyi Top Gunilla 69. päivänä, kun Kätyreillä raja ylittyi 117. päivänä). Saa nähdä jatkuuko Avatarin nousukiito vielä joululomien jälkeen. Ainakin ensimmäinen Avatar (2009) sinnitteli aikoinaan kärkikamppailuissa pitkälle kevääseen.