Top 20: Conclave nousi takaisin viikonlopun katsotuimpien listalle

Minecraft-elokuva jatkaa edelleen viikonlopun katsotuimpana elokuvana ja lähestyy jo 300 000 katsojan rajaa.

Kuva: Conclave / Courtesy of FilmNation Entertainment

Viikon ensi-iltaelokuvista eniten katsojia keräsi tietokonepeliin perustuva kauhuelokuva Until Dawn, joka keräsi avausviikollaan 5 955 katsojaa. Viikon muita ensi-iltoja olivat Ben Affleckin tähdittämän toimintaelokuvan jatko-osa The Accountant 2 listan sijalla 5, Luca Guadagninon ohjaus Queer 11. sijalla sekä Luc Bessonin June and John 19. katsotuimpana.

Joulukuussa 2024 ensi-iltansa saanut Edward Bergerin Conclave nousi ajankohtaisen aiheensa takia takaisin katsotuimpien elokuvien listan 15. sijalle 1 537 katsojalla. Uuden paavin valintaan keskittyvällä elokuvalla on nyt koossa yli 55 000 katsojaa Suomessa.

Top 20 listalle mahtuu myös kaksi uudelleenjulkaisua: Star Wars: Episodi III – Sithin kosto, joka keräsi kolmanneksi eniten katsojia sekä listan sijalla 20. uudelleen masteroitu konserttielokuva Pink Floyd: Live at Pompeii vuodelta 1972.