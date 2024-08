Top 20: Deadpool & Wolverine ja Inside Out – mielen sopukoissa 2 jatkoivat ylivoimaisena kärkikaksikkona

Deadpool & Wolverine piti kärkipaikkansa. Shawn Levyn ohjaus keräsi toisena viikonloppuna 28 433 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on jo 127 807 katsojaa. Inside Out – mielen sopukoissa 2 taas kartutti katsojamääräänsä kolmantena viikonloppuna 25 590 katsojalla. Elokuva on kerännyt tähän mennessä 248 819 katsojaa ja lähestyy vuoden katsotuimman ulkomaisen elokuvan titteliä – Dyyni: Osa kaksi on enää alle 10 000 katsojan päässä. Vuoden kaksi ylivoimaisesti katsotuinta elokuvaa, kotimaiset Myrskyluodon Maija ja Luottomies-elokuva: All in, ovat kuitenkin vielä kaukana.

Ensi-illoista parhaiten avasi sijalla neljä 3183 katsojaa kerännyt M. Night Shyamalanin ohjaama Trap. Elokuva on jo ohjaajan 14. Suomessa ensi-iltansa saanut elokuva. Parhaiten miehen elokuvista ovat pärjänneet kolme ensimmäistä elokuvaa vuosien 1999, 2002 ja 2000 elokuvat Kuudes aisti (168 803), Signs (113 600) ja Unbreakable – särkymätön (108 429)

Japanilaisiin leluhahmoihin perustuva Kazuya Konakan ohjaama lastenelokuva Sylvanian Families: Suuri lahjajahti oli kahdeksanneksi katsotuin 1 420 katsojalla. Ukrainalais-yhdysvaltalainen ukrainalaisiin taruihin perustuva Oleh Malamuzhin ja Oleksandra Rubanin ohjaama animaatioelokuva Mavka – metsän laulu taas yhdeksäs 1 296 katsojalla. Stephanie di Giustonin tositarinaan perustuva historiallinen draamaelokuva Rosalie keräsi 980 katsojaa ja oli yhdenneksitoista katsotuin. Ranskalais-belgialaisen elokuvan pääosassa nähdään suomalais-ranskalainen Nadia Tereszkiewicz.

Viikonlopun viides ensi-ilta oli dokumenttielokuva In Restless Dreams: The Music of Paul Simon. Alex Gibneyn ohjaamaa 3,5-tuntista musiikkidokumenttia esitettiin 13 teatterissa ja se keräsi 107 katsojaa.

Ensi-iltojen lisäksi huomiota kerännyt kauhuelokuva Longlegs oli ennakoissa, joissa se keräsi 1183 katsojaa ja oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin.

Monet elokuvat paransivat tulostaan viime viikonlopusta. Esimerkiksi Itse ilkimys 4 keräsi liki 40 % enemmän katsojia kuin viikko sitten viikonloppuna. Heinähattu, Vilttitossu ja kana taas enemmän kuin tuplasi katsojalukunsa viikon takaisesta ja palasi top 20:een.