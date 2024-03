Top 20: Ensi-illassa ollut Dyyni: Osa kaksi on kerännyt jo yli 70 000 katsojaa

Kotimaisten elokuvien tämän vuoden kokonaiskatsojaluku lähestyy jo miljoonaa.

Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Denis Villeneuven ohjaama Dyyni: Osa kaksi keräsi salit täyteen ja oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. Kahden ensimmäisen päivän tuloksella elokuva nousi jo helmikuun viidenneksi katsotuimmaksi. Ensimmäisen viikonlopun jälkeen elokuvalla on kasassa jo 70 787 katsojaa ja vuosilistalla se on neljäntenä. Varsinaisen viikonlopun avaus oli 45 975 eli parempi kuin Myrskyluodon Maijalla, mutta hieman pienempi kuin Luottomies-elokuva: All inillä. Villeneuven ohjaama ensimmäinen Dyyni-elokuva on kerännyt katsojia 175 101, joista varsinaisella ensi-iltakierroksella 172 820. Toinen osa näyttää ensi-iltatuloksen perusteella ylittävän ensimmäisen osan katsojaluvut selvästi.

Alkuvuoden kotimaiset menestyselokuvat olivat nyt sijoilla 2–4. Luottomies-elokuva: All in keräsi nyt 30 359 (yht. 196 343), Heinähattu, Vilttitossu ja kana 19 130 (yht. 114 099) ja Myrskyluodon Maija 16 422 (yht. 358 310). Kolmikon johdolla kotimaisten elokuvien tämän vuotinen kokonaiskatsojaluku on noussut jo yli 940 000 katsojaan. Miljoonan katsojan raja ylittyneekin jo tällä viikolla. Viimeksi raja on ylittynyt jo maaliskuussa vuonna 2015.

Viikonloppu tarjosi Dyynin lisäksi kolme muuta ensi-iltaa. Animaatioelokuva Suuri leluseikkailu keräsi 3141 katsojaa ja oli viikonlopun viidenneksi katsotuin. ruotsalainen lastenelokuva Håkan Bråkan 2 taas keräsi 1711 ja oli kymmenes. Dokumenttielokuva Scala!!! oli ohjelmistossa kolmessa teatterissa, joissa se keräsi yhteensä 17 katsojaa.