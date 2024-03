Helmikuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Helmikuussa kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli yli 65 %.

Tammikuun ylivoimainen ykkönen Myrskyluodon Maija oli kuukauden katsotuin myös helmikuussa. Tammikuun puolessa välissä ensi-iltansa saanut Tiina Lymin ohjaama draama keräsi helmikuussa 197 873 katsojaa. Vuosikymmenen katsotuimmaksi kotimaiseksi elokuvaksi noussut elokuva on kerännyt yhteensä jo 341 888 katsojaa ja jatkaa edelleen aivan kärjen tuntumassa.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli kaksi viikkoa sitten ensi-iltaan tullut Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: All in. Maijaakin kovemmalla tahdilla avannut elokuva on kerännyt jo 165 984 katsojaa. Samana päivänä ensi-iltaan Luottomiehen kanssa tullut Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana on sekin ehtinyt kerätä jo 94 969 katsojaa, ja olikin kuukauden kolmanneksi katsotuin. Kuukauden neljänneksikin katsotuin elokuva oli kotimainen: Miia Tervon helmikuun alkupuolella ensi-iltansa saanut Ohjus on kerännyt 31 604 katsojaa.

Kuukauden viidenneksi katsotuin ja samalla katsotuin ulkomainen elokuva olikin sitten toissa päivänä ensi-iltansa saanut Dyyni: Osa kaksi. Denis Villeneuven ohjaama elokuva on kerännyt kahdessa päivässä 24 812 katsojaa. Kahden päivän avaus on yli 1300 katsojaa korkeampi kuin syyskuussa 2021 ensi-iltansa saaneella elokuvasarjan ensimmäisellä osalla. Dyyni (2021) tuli vieläpä ensi-iltaan perjantaina – tosin koronarajoitusten välissä.

Kuukauden kuudenneksi katsotuin oli listan kärjen tuntumassa pitkään roikkunut Anyone But You. Joulun välipäivinä ensi-iltansa saanut elokuva keräsi helmikuussa 23 594. Yhteensä sillä on katsojia 71 923.

Vuosikymmenen ensimmäisenä kotimaisena elokuvana 300 000 katsojan rajan rikkonut Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet oli kuukauden 20. katsotuin.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni helmikuussa vain kolmelle elokuvalle Myrskyluodon Maija keräsi ykköspäivämerkintöjä 13 kappaletta, Luottomies-elokuva: All in 14 ja Dyyni: Osa kaksi kaksi.

Yhteensä kuukauden aikana käytiin elokuvissa 834 291 kertaa. Näistä kotimaiset elokuvat keräsivät peräti 544 743 katsojaa eli 65,3 %. Kokonaistulos oli vain 1,5 % alhaisempi kuin vuosien 2016 – 2020 helmikuun keskiarvo. Kotimaisten elokuvien katsojamäärä taas oli vastaavan ajan keskiarvoa 65 % korkeampi ja tilastoidun historian kaikkien aikojen korkein. Vain kaksi kertaa aiemmin helmikuussa on katsottu kotimaisia elokuvia yli 500 000 kertaa. Aiempi ennätys oli vuodelta 2013, jolloin katsojia oli 512 204.